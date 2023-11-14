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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۲۸

مدیرکل محیط زیست استان تهران:

دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی پایتخت لغو شد

دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی پایتخت لغو شد

تهران- مدیرکل محیط زیست استان تهران از لغو دورکاری یک سوم کارکنان دستگاه‌های اجرایی پایتخت که به علت تشدید آلودگی هوا وضع شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مزینانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از لغو دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تهران به علت تشدید آلودگی هوا خبر داد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران افزود: طبق اصلاحیه صورتجلسه کارگروه اضطرار، دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی چهارشنبه ۲۴ آبان لغو شد.

بر اساس این گزارش طی جلسه اضطرار کارگروه آلودگی هوا اعلام شده بود علاوه بر غیر حضوری شدن مدارس ابتدایی استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه دستگاه‌های اجرایی با یک سوم کارکنان فعالیت کنند که فقط موضوع دورکاری لغو شده است.

کد مطلب 5939100

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