محموله قاچاق با هوشیاری پلیس به مقصد نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران هنگام کنترل خودروهای عبوری در محدوده خیابان فداییان اسلام تهران به یک دستگاه خودرو کامیون حامل بار قاچاق مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های بیشتر از خودرو موردنظر، تعداد ۶۵ دستگاه لوازم خانگی خارجی و قاچاق کشف کردند، که برابر اعلام کارشناسان، ارزش کالای مکشوفه ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد، خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا ضامن امنیت و توسعه اقتصاد ملی است، و شهروندان هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را بلافاصله برای انجام اقدامات قانونی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.