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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۶

سرهنگ افشاری:

محموله قاچاق با هوشیاری پلیس به مقصد نرسید

محموله قاچاق با هوشیاری پلیس به مقصد نرسید

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف ۴۵ میلیارد ریال کالای قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران هنگام کنترل خودروهای عبوری در محدوده خیابان فداییان اسلام تهران به یک دستگاه خودرو کامیون حامل بار قاچاق مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های بیشتر از خودرو موردنظر، تعداد ۶۵ دستگاه لوازم خانگی خارجی و قاچاق کشف کردند، که برابر اعلام کارشناسان، ارزش کالای مکشوفه ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد، خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا ضامن امنیت و توسعه اقتصاد ملی است، و شهروندان هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را بلافاصله برای انجام اقدامات قانونی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5939153

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