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۵ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۰۹

با رد کنفرانس آناپولیس؛

حماس و جهاد اسلامی بر حقوق مشروع ملت فلسطین تاکید کردند

حماس و جهاد اسلامی بر حقوق مشروع ملت فلسطین تاکید کردند

جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین امروز در پایان نشست خود در غزه بر مخالفت با کنفرانس آناپولیس و چشم پوشی نکردن از هرگونه حقوق ملت فلسطین تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمود الزهار از رهبران برجسته جنبش حماس با قرائت بیانیه پایانی این نشست گفت : ما همه راه حل های مطرح که حقوق ما را زیرپا می گذارد، رد می کنیم.

وی افزود: طرح نقشه راه و طرح صلح عربی پاسخگوی حداقل خواست کلی فلسطینی ها نیست و معتقدیم که تکیه بر آن به مسئله فلسطین و اصول و مبانی ثابت ما زیان می رساند و از کشورهای عربی و اسلامی می خواهیم تا از آن دست بکشند و به اصول ثابت عادلانه ما اهتمام بورزند.

الزهار با تاکید براینکه سرزمین فلسطین فقط میهن ملت فلسطین است، گفت: هیج فرد، گروه یا نسلی حق ندارد از یک وجب از آن کوتاه بیاید.

وی بر حق بازگشت پناهندگان و آوارگان فلسطینی به سرزمین فلسطین تاکید کرد و گفت: این حق مقدس است که نمی توان در قبال آن کوتاه آمد و هرکس از این حق چشم پوشی کند خائن است.

این رهبر حماس همچنین بر حق ملت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست و حامیان آنها با همه ابزارها تاکید کرد و گفت: این حقی است که همه ملت های مظلوم آن را بکار می گیرند و هرکس در برابر مقاومت بایستد، بجنگند یا آن را تضعیف کند و یا علیه آن با اشغالگران همدست شود، خائن است.

در همین حال، اسامه المزینی از رهبران حماس در سخنان خود در کنفرانس یاد شده تاکید کرد: ما رژیم صهیونیستی را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسیم و هیچ روزی این امر صورت نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم آنچه به زور گرفته شده است تنها به زور بازپس گرفته می شود و مقاومت همچنان موثرترین اهرم خواهد بود.

المزینی گفت: نتایج کنفرانس آناپولیس تنها بیان کننده دیدگاه صاحبان آن است و کوتاهی علیه توافقنامه های ملی مورد توافق همه فلسطینی ها بویژه سند آشتی ملی به شمار می رود و هیئت مذاکره کننده فلسطینی در این کنفرانس نماینده ملت فلسطین نیست.

محمد الهندی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در سخنان خود در کنفرانس غزه تاکید کرد: هیچ فرد یا کنفرانسی نمی تواند حق ملت ما را در آزادی و استقلال کامل خویش مصادره کند و نیروهای ملت ما تعیین کننده سرنوشت این درگیری ازطریق مقاومت و اتحاد هستند.

کنفرانس آناپولیس قرار است سه شنبه این هفته به درخواست آمریکا در شهر آناپولیس در ایالت مریلند این کشور برگزار شود و در آن رئیس تشکیلات خودگردان و مسئولان رژیم اسرائیل به همراه نمایندگان شماری از کشورهای عربی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 593918

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