واژگونی پراید در محور مشهد -کلات با یک کشته و ۲ مجروح

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی دهقانی اظهار کرد: بعدازظهر سه شنبه در پی اعلام واژگونی خودرو در محدوده سد کارده به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تیمی از مأموران پاسگاه انتظامی سد کارده به همراه دیگر نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی مشهد افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد یک دستگاه سواری پراید به رانندگی خانمی ۴۲ ساله و ۲ فرزند ۵ و ۱۲ ساله‌اش که به سمت مشهد در حرکت بود در حوالی سد کارده از جاده منحرف و در شانه خاکی جاده واژگون شده است.

وی گفت: در این حادثه راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت و ۲ فرزندش مجروح و با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

دهقانی افزود: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.