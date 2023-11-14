عامل شرارت در گرگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر عربده کشی و شرارت فردی در یکی از محلات گرگان، دستگیری این فرد در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات گسترده و یک سری اقدامات پلیسی و رصد هوشمندانه مخفیگاه این شرور شناسایی و در نهایت در یک عملیات منسجم و ضربتی با همکاری یگان امداد دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان، با بیان اینکه متهم همراه پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد، گفت: گرگان شهر امنی برای اراذل و اوباش نیست و پلیس اجازه عرض اندام این افراد و تعرض و تعدی آنان به حقوق مردم را نخواهد داد و بدانند در صورتی که از اقدامات مجرمانه خود دست برندارند قطعاً با برخورد سخت پلیس و دستگاه قضائی مواجه خواهند شد.