فرانسه اصلی ترین کاندیدا برای ساخت راکتورهای هسته ای مصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید محمد رشید در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با تاکید بر اینکه فرانسه یکی از مهمترین و اصلی ترین کاندیداها برای اجرایی کردن طرح های هسته ای مصر به شمار می رود، گفت: مطمئنا، این انتخاب یک تصمیم تجاری است.

مصر از قصد خود برای ساخت چهار راکتور تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده است.

از زمان اعلام این خبر در اواخر ماه اکتبر ازسوی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، کشورهای بسیاری ازجمله آمریکا برای ساخت این راکتورها اعلام آمادگی کرده اند.

به گفته رشید که اوائل ماه دسامبر به پاریس می رود، فرانسه به احتمال زیاد انتخاب نهایی مصر خواهد بود.

ژان ماری باکل وزیر مشاور فرانسه در امور همکاری در اوائل ماه نوامبر در سفری به قاهره بر تجربه زیاد فرانسه در زمینه ساخت راکتورهای هسته ای و کیفیت وامنیت کاری آنان تاکید کرد.

از 435 مرکز هسته ای فعال در جهان، 59 مرکز به فرانسه تعلق دارد.