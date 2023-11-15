انتشار «کتاب مخفی» به زبان ترکی

به گزارش خبرنگار مهر، «کتاب مخفی» نوشته مجید پور ولی کلشتری به تازگی توسط نشر حکیمانه به زبان ترکی ترجمه، منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب با موضوع غدیر توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.

روز عید غدیر از مهم‌ترین روزهای تاریخ نه فقط برای شیعیان که برای تمام موحدان عالم است. چراکه غدیر، تکمیل کننده بعثت همه انبیاست و خدا در این روز و به‌واسطه جایگاه ولایت نعمتش را بر بندگانش تمام کرده است. تا آنانی که جوینده راه هدایت هستند با شناختن حاکمان برگزیده خدا وارد صراط مستقیم بندگی خدا شوند.

واقعه غدیر عظمت اسلام را معنا داد و با تفکر عمیق عدالت‌خواهی، سعادت بشری را به عینیت رساند و امید به هدایت الهی را تجسم بخشید. حال گسترش این پدیده بزرگ بارش بر دوش شیعیان گذاشته شده تا با معرفی هرچه بیشتر آن به جهانیان چراغ هدایت را در دستان سایرین نیز بگذارند.

یکی از قالب‌های مناسب برای انتقال این مفهوم گران‌سنگ به نسل‌های بعدی زبان داستان است. زبان اثرگذار و ماندگار تا با بیانی هنرمندانه این مفهوم را در دل‌ها و یادها ثبت کند.

«مجید پورولی کلشتری» در داستان «کتاب مخفی» واقعه غدیر را روایت می‌کند. روایتگر سفر مخفیانه کتابی از مدینه به سمت ایران است. کتابی که اگر اسرارش فاش شود، بسیاری از بزرگان مدینه را با خود به زیر خواهد کشید.