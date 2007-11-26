سناریونویسی یکی از متداولترین روشهای آینده پژوهی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سلیمی سخن خود را با مفروضات آینده پژوهی آغاز کرد و گفت : اولا مطالعه آینده پژوهی یکی از روشهای تجربی موجود نیست، ثانیا پدیده های انسانی محتوم نیستند و در قالب قوانین مورد بررسی قرار نمی گیرند و شرایطشان متغیر است، ثالثا گزاره صدق و مفهوم شناخت در مطالعات آینده معنای متفاوتی با علوم دیگر دارند، ضمن آن که در این مطالعات دقیقا نمی توان گفت و نمی گوییم آینده چیست، بلکه سخن از آینده مطلوب است.

وی در ادامه به برخی از روشهای آینده پژوهی اشاره کرد و گفت : نخستین شیوه روش قضاوت و نگرش متخصصان است. در این روش عده ای متخصص را گردآوری کرده و نظر آنها را در مورد آینده مورد پرسش قرار می دهند و در نهایت به دسته بندی نتایج می پردازند. روش دیگر روش برآورد (projection) است که در آن با توجه به شیوه های گذشته تصویر آینده را ترسیم می کنند.

دکتر سلیمی مطالعات دلفی را یکی دیگر از شیوه های آینده پژوهی خواند و گفت : در این روش که عنوانش از اساطیر یونان باستان الهام گرفته شده است نظر متخصصان را درباره آینده می پرسند و با روش بارش مغزی، بارها و بارها این نتایج را مورد بازنگری قرار می دهند. وی روش تحلیل اهداف را دیگر روش آینده پژوهی خواند و گفت : در این روش به بررسی سازمانها و موسسات و گروههای آینده ساز پرداخته می شود و اهداف و برنامه هایشان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به توصیف روش شبیه سازی پرداخت و گفت : در این روش که در علوم مختلف و فناوریهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد کوشش می شود که وضعیت آینده بر اساس وضعیت امروز شبیه سازی شود و نتایج و پیامدها را از این حیث مورد بررسی قرار دهند.

وی در پایان از روش درختهای تصمیم اسم برد و سپس روش سناریونویسی را یکی از متداول ترین روشهای آینده پژوهی خواند و گفت : سناریو نویسی که از متداول ترین روشهای آینده پژوهی است با سازماندهی اطلاعات موجود و مطلوبیتها در مورد آینده سعی می شود با نوشتن سناریوهای مختلف آینده را ترسیم کرد.