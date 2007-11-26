به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه ، در اولین جلسه همایش زوار ایرانی در بعثه مقام معظم رهبری ، حجت الاسلام راشد یزدی با بیان اینکه حرکت در موجودات عامل به فعل رسیدن استعدادهای آنهاست گفت : یکی از راههایی که این حرکت را در زندگی انسان بوجود می آورد مسافرت است .
وی با اشاره به این نکته که یکی از چیزهایی که انسان را به کمال می رساند مسافرت است افزود : پیغمبر اکرم فرمودند سافروا تصحوا یعنی مسافرت کنید که مسافرت تضمین کننده سلامت انسانی است .
حجت الاسلام راشد یزدی گفت : مسافرت به انسان کمک می کند تا مدتی از مشکلات و اندوه های معمول زندگی دور شود و به بازسازی روحی خود بپردازد .
وی با تاکید بر اینکه اکنون این فرصت مهم برای خودسازی حجاج در فضای سفر معنوی و روحانی حج فراهم است آنها را به استفاده از موقعیت معنوی به دست آمده توصیه کرد .
این مراسم ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و قبل از سخنرانی حجت الاسلام راشد یزدی ، سید محمد موسوی مداح اهل بیت عصمت و طهارت به ذکر مصیبت اهل بیت پرداخت .
خبرنگاراعزامی مهر به عربستان-2
اولین جلسه زوار ایرانی در بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد
اولین جلسه زوار ایرانی صبح امروز با سخنرانی حجت الاسلام راشد یزدی در بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.
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