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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۱

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

پیش‌بینی وزش باد در خراسان رضوی

پیش‌بینی وزش باد در خراسان رضوی

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: از روز پنج‌شنبه تا صبح روز یک‌شنبه هفته آینده با افزایش گرادیان فشاری بر روی استان بر سرعت و شدت وزش باد در سطح استان افزوده خواهد شد.

زهرا مبشری نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از روز پنج‌شنبه تا صبح روز یک‌شنبه هفته آینده با افزایش گرادیان فشاری بر روی استان بر سرعت و شدت وزش باد در سطح استان افزوده خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: در برخی ساعات وزش باد در پاره‌ای نقاط گاهی شدید با احتمال بروز خسارت پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین از بعدازظهر جمعه و طی روز شنبه شاهد بارش در سطح استان خواهیم بود.

مبشری نسب وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا چهارشنبه صاف از بعدازظهر افزایش ابر گاهی افزایش سرعت وزش باد پیش بینی کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس خنک‌ترین و داورزن با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای مشهد مقدس بین ۸ و ۲۳ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی سبزوار با سرعت ۲۹ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

کد مطلب 5939223

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    نظرات

    • المیرا IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
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      پاسخ
      انشالله بارون بیاد هوای مشهد خیلی کثیفه

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