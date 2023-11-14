زبان هنر بهترین راه معرفی مفاخر مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی شامگاه سه شنبه در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره تئاتر مازندران با بیان اینکه امروز در دنیا صرف داشتن پیام کفایت نمیکند بلکه باید زبان انتقال پیام را داشته باشد، هنر را بهترین زبان انتقال پیام دانست.
وی گفت: حتی بسیاری از مباحث درسی در دنیا با قالب هنر آموزش داده میشود و ارزش هنر به گونهای که اگر پیام مهمی داریم باید از قالب هنر منتقل کنیم.
وی با اشاره به اینکه مفاخر زیادی در استان مازندران وجود دارد، گفت: امروز نسلهای مختلف جامعه باید با فرهنگ و مفاخر افتخارآفرین استان مازندران آشنا شوند.
عزیززاده گرجی با عنوان اینکه از جریان فرهنگی و هنری در استان حمایت میکنیم، گفت: بهترین حمایت از گروههای هنری، حضور مسئولان و مردم برای تماشای کارهای هنری است زیرا دور میز جلسه نمیتوان برای فعالیتهای هنری تصمیم گرفت.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران خواستار تقویت انجمنهای نمایشی در مناطق مختلف استان مازندران شد و گفت: برای رساندن فرهنگ بومی استان به مسافران و گردشگران باید از نمایشهای هنری و خیابانی حمایت کنیم.
به گزارش مهر، ۱۰ گروه نمایشی از روز شنبه در ساری به رقابت پرداختند.
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