هنوز رسما سرمربی استقلال نشده ام / قول قهرمانی نمی دهم

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی در حاشیه نشست عصر امروز خود با مسئولان باشگاه استقلال تهران و اهواز ضمن بیان این مطلب افزود: طی سه ماه اخیر هیچ مصاحبه ای با رسانه ها نداشته ام و هر کس مصاحبه ای از من را به چاپ رسانده را تکذیب می کنم . عزیزترین دوستانم را در مطبوعات و رسانه های نوشتاری دارم که از دوستان خانوادگی من هستند. حتی گفتگوهای من با آنها نیز خارج از بحث رسانه ها و مطبوعات بود.

کریمی ادامه داد: درخصوص انتقال من به استقلا تهران دو باشگاه بحث های کلی را انجام دادند ولی هنوز رسما سرمربی استقلال نشده ام . توافقاتی بین دو باشگاه صورت گرفته و تا زمانی در فدراسیون فوتبال رسما قراردادم به ثبت نرسد قطعی نخواهد بود. از آنجایی که شکایتی در کمیته انضباطی به ثبت رسیده باید این کمیته از توافق دو باشگاه استقلال تهران و اهواز با خبر شوند تا رای نهایی خود را صادر کنند.

وی با اشاره به اینکه قرار است به عنوان سرمربی در تیم فوتبال استقلال تهران حضوریابد خاطرنشان کرد: بین دو باشگاه استقلال تهران و اهواز شکافی نیست. قطع همکاری من با باشگاه استقلال اهواز نیز تنها به دلیل مشکلات خانوادگی بود که امکان خروج از تهران را نداشتم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران تاکید کرد: امروز توافق نهایی دو باشگاه استقلال تهران و اهواز برای انتقال به جمع آبی پوشان تهران صورت گرفت و مشخص شد که باشگاه استقلال اهواز مشکلی از بابت حضور من در این تیم ندارد. با توجه به این مسئله از فردا در این تیم حضورمی یابم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه سرمنشاء خدمات ارزنده در باشگاه استقلال تهران و فوتبال ایران باشد افزود: استقلال تیم بزرگی است که میلیونها هوادار دارد باید بتوانیم با کار شبانه روزی این تیم را به موفقیت برسانیم.

کریمی در خصوص همکاری با ناصر حجازی به عوان مدیر فنی باشگاه استقلال تهران گفت: در توجیه مدیر فنی تنها یک جمله را می گویم. فردی می تواند شرایط مدیر فنی را داشته باشد که نزد کادر فنی مقبول باشد. وجود و حقیقت مدیر فنی داشتن مقبولیت نزد کادر فنی است. که اطمینان دارم حجازی این ویژگی را نزد کادر فنی استقلال دارد. من او را از نظر فنی قبول دارم و تا پایان کار با وی تمایل خواهم داشت.

وی درخصوص انتخاب کادر فنی تیم فوتبال استقلال گفت: در حال حاضر ورمزیار در تیم استقلال حضور دارد. او شاگرد من بوده و نسبت به توانایی هایش اطمینان دارم. در کنار وی از وجود ساکت الهامی ، رضا مهاجری و حسین تراب پور نیز استفاده خواهیم کرد.

وی در خصوص جذب مربی بدنساز برای تیم فوتبال استقلال گفت: من در هر تیمی که حضور داشتیم کار بدنسازی نیز خودم انجام می دادم . در استقلال نیز این کار را خودم انجام می دهم. البته از کمک دوستانم همچون دکتر مقدم، پرویز کماسی و ولی صالح نیا نیز استفاده خواهم کرد. کمک گرفتن از آنها به معنی حضور آنها در کادر فنی نیست و تنها از مشاوره ای آنان استفاده خواهم کرد.

وی در ادامه از حضور جلال چراغ پور خبر داد و افزود: وی امکان این را ندارد در کادر فنی حضور یابد اما از کمک های وی استفاده خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا به هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران قول قهرمانی داده است گفت: هیچ مربی ای نمی تواند قول قهرمانی بدهد. لیگ 18 تیمی است و امکان اینکه پیش بینی کرد که چه تیمی قهرمان می شود میسر نیست.

وی با اشاره به دوستی 35 ساله خود با اصغر حاجی لو اشاره کرد و گفت: او کماکان به عنوان سرپرست در تیم استقلال فعالیت خواهد کرد و کنار ما خواهد بود.

وی با ابراز تشکر از برادرن شفیع زاده تصریح کرد: آنها همیشه از من حمایت کرده اند و هیچ وقت بین ما شکافی نخواهد افتاد و اگر روزی شرایط برای حضور در خارج از تهران مهیا شود قطعا تیم استقلال اهواز را برای مربیگیری انتخاب خواهم کرد.

وی با رد و تکذیب مصاحبه ای که از وی علیه مجید جلالی به چاپ رسیده بود گفت: من در مورد مجید جلالی حرفی نزدم او از مربیان بزرگ و تحصیلکرده فوتبال ماست که اطمینان دارم درتیم استقلال اهواز موفق خواهد شد.

وی همچنین از شکایت خود از یکی از روزنامه های ورزشی خبر داد و گفت: در یکی از روزنامه ها به من تهمت زده شده که با شکایت از این روزنامه قصد رسیدگی دارم قانونی دارم که در آینده نیتجه آن را خواهید دهید.