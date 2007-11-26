به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، عباس سلیمی برگزاری جلسات عمومی در سه مقطع مدینه قبل و بعد، مکه مکرمه، جلسات روزانه و عمومی در قالب قرائت قرآن توسط قاریان ممتاز، ذکر مناقب اهل بیت (ع) ، جلسات تشریح اسرار و رموز مناسک حج ابراهیمی و نیز اجرای چهار برنامه دعای کمیل در مدینه و مکه را از جمله این برنامهها عنوان کرد.
وی برگزاری پنج مراسم دعای ندبه در شهرهای مقدس مکه و مدینه، جلسات شبی با قرآن با حضور ۳۰قاری بینالمللی ، برگزاری همایشهای اهل البیت، قدس، زنان، فرهیختگان، برادران اهل سنت و ایرانیان، مراسم اعلام برائت از مشرکین و همچنین برنامههای دیدار و ملاقاتهای شخصیتهای مختلف و فرهیخته کشورهای اسلامی با سرپرست حجاج کشورمان را از دیگر برنامههای این ایام برشمرد.
عباس سلیمی با اشاره به اینکه برای انجام آیینهایی چون دعای کمیل در بینالحرمین و دیگر برنامهها طبق سنوات قبل هماهنگی لازم صورت گرفتهاست، اظهار داشت : انتظارمان از مسئولان کشور عربستان این است که در جهت تحکیم و تعمیق بیشتر روابط فی مابین همکاری لازم را داشته باشند.
خبرنگاراعزامی مهربه عربستان-1
مسئولان عربستان در جهت تحکیم و تعمیق بیشتر روابط همکاری کنند
