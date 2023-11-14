به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه پیگیری و برنامه ریزی طرح «محله های مسجد محور» که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان و مدیران حوزه فرهنگی و اجتماعی در سالن جلسات شهید قلیوند استانداری برگزار شد، رمز توفیق روز افزون جمهوری اسلامی را منویات و تأکیدات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در زمینه ترسیم آینده‌ای درخشان از ایران اسلامی برخلاف میل و دمیدن روحیه ناامیدی توسط دشمنان انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دستاوردهای عظیمی روبرو بوده و امروز مهمترین جهاد در کشور دمیدن روح امیدواری است.

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات و آسیب‌ها باید در عین شناسایی نقاط ضعف و تدوین برنامه‌ای دقیق، نباید دچار سستی و ناامیدی شویم، تصریح کرد: بر اساس منویات امام خمینی (ره) مردم ما بهتر از مردم زمان رسول اکرم (ص) هستند و همچنین بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی جوانان حال حاضر بهتر از جوانان اوایل انقلاب هستند بنابراین ما باید روحیه امیدواری را جز اهداف و برنامه‌های خود در جامعه بدانیم و این موضوع را در مقولاتی متداول ترجمه کنیم.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: در سخنان و فرمایشات مقام معظم رهبری چه در سال‌های قبل از انقلاب برای پیروزی و چه پس از انقلاب برای جهت دهی به مسیر کشور، حتی یک جمله ناامید کننده پیدا نمی‌کنیم و رمز توفیق روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی برخلاف خواست دشمنان همین موضوع است.

وی ادامه داد: باید روحیه امیدواری را در همه امورات و کارها گسترش دهیم و امروز با استدلال اعتقاد داریم که برخلاف تمامی صحبت‌ها، در جنگ فرهنگی با دشمنان پیروز شدیم.

صحرایی بیان کرد: امروز در جامعه ایران اسلامی، جوانان با نشاط و پرتحرک به دنبال کارهای اثرگذار و ماندگار در کشور هستند و باید این داشته‌ها و ظرفیت‌های بی بدیل خود را قدر بدانیم و برای آینده درخشان آنان با تلاش بیشتری کار کنیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تلاش‌های در حال انجام در کشور و استان برای حرکت به سمت پیشرفت و بالندگی گفت: همین روز گذشته با سه وزیر دیدار داشتم که خوشبختانه اقدامات خوبی در جهت حل مشکل ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه پس از چندین سال و همچنین برای توسعه راه آهن و راه‌ها و اجرای طرح تله کابین در کرمانشاه انجام شد.

صحرایی با اشاره به لزوم و اهمیت همکاری و مشارکت مردم در برنامه‌های دولت و کشور گفت: با مشارکت مردم اجرای برنامه‌ها با حرکت بیشتری دنبال می‌شود و در همین راستا لازم است مساجد محل تعادل بخشی در جامعه باشند یعنی هم مطالبات مردم پیگیری شود و هم فرصت‌ها و بسترهای لازم برای رشد مشارکت مردم تشریح شود.

وی با اشاره به اثرگذاری مسجد، خانه و مدرسه برای نوجوانان و جوانان اظهار داشت: با هماهنگی بین مسجد، مدرسه و خانواده جامعه‌ای آبادتر و درخشان‌تر خواهیم داشت بنابراین با هم افزایی، برنامه‌ها خیلی بهتر و دقیق‌تر در جامعه اجرایی خواهد شد.