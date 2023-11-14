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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۵

استاندار همدان:

پروژه ۱۱ هزار واحدی کوی پرواز همدان با سرعت درحال احداث است

پروژه ۱۱ هزار واحدی کوی پرواز همدان با سرعت درحال احداث است

همدان- استاندار همدان با بیان اینکه سقف طبقه چهارم ۳‌ هزار و ۵۰۰ واحد از کوی پرواز به اتمام رسیده است، گفت: پروژه ۱۱ هزار واحدی کوی پرواز همدان با سرعت بالا در حال احداث است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد عصر سه شنبه در بیست‌وچهارمین جلسه‌ی شورای تأمین مسکن استان همدان گفت: پروژه ۱۱ هزار واحدی کوی پرواز همدان با سرعت بالا در حال احداث است و سقف چهارم ۳ هزار و ۵۰۰ واحد بعضی بلوک‌های آن تمام شده و احداث ۳ هزار و ۵۰۰ واحد بعدی نیز آغاز شده است.

وی ادامه داد: فرمانداران شهرستان‌های ده‌گانه گزارشی از روند پروژه‌ها ارائه کردند که خوشبختانه در تمام شهرستان‌ها و شهرها اقدامات لازم جهت تأمین زمین با سرعت پیش می‌رود.

استاندار همدان افزود: فرآیند قانونی و اقداماتی که از ابتدای سال انجام شده، به نتیجه رسیده است.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه در این جلسه مباحث مربوط به صدور پروانه و نحوه‌ی تأمین مالی و هماهنگی با بانک‌ها مطرح شد که بانک‌های عامل همراهی و هماهنگی خوبی دارند و اعتبارات لازم برای شهرهای مختلف در حال تزریق است، اظهار کرد: نیاز است که متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن همراهی لازم برای واریز به موقع سهم آورده خود را برای تسریع در روند ساخت منازل مسکونی داشته باشند.

کد مطلب 5939282

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    نظرات

    • سهیل محمدی IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      3 0
      پاسخ
      خریدار یک واحد خانه در کوی پرواز یاعلی مددد🙏
    • سهیل محمدی IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      2 4
      پاسخ
      خریدار یک واحد خانه در کوی پرواز یاعلی مددد🙏
    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      3 0
      پاسخ
      کوی پرواز کجاست ؟
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      سلام کوی پرواز در خود همدان قرار دارد،در کجا هست
      • کرمی IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        1 1
        نزدیک فرودگاه
    • دادار IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      مکانش خوبه و آینده داره

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