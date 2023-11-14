پروژه ۱۱ هزار واحدی کوی پرواز همدان با سرعت درحال احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد عصر سه شنبه در بیستوچهارمین جلسهی شورای تأمین مسکن استان همدان گفت: پروژه ۱۱ هزار واحدی کوی پرواز همدان با سرعت بالا در حال احداث است و سقف چهارم ۳ هزار و ۵۰۰ واحد بعضی بلوکهای آن تمام شده و احداث ۳ هزار و ۵۰۰ واحد بعدی نیز آغاز شده است.
وی ادامه داد: فرمانداران شهرستانهای دهگانه گزارشی از روند پروژهها ارائه کردند که خوشبختانه در تمام شهرستانها و شهرها اقدامات لازم جهت تأمین زمین با سرعت پیش میرود.
استاندار همدان افزود: فرآیند قانونی و اقداماتی که از ابتدای سال انجام شده، به نتیجه رسیده است.
قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه در این جلسه مباحث مربوط به صدور پروانه و نحوهی تأمین مالی و هماهنگی با بانکها مطرح شد که بانکهای عامل همراهی و هماهنگی خوبی دارند و اعتبارات لازم برای شهرهای مختلف در حال تزریق است، اظهار کرد: نیاز است که متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن همراهی لازم برای واریز به موقع سهم آورده خود را برای تسریع در روند ساخت منازل مسکونی داشته باشند.
نظر شما