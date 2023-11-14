به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در جلسه مدیران شهرداری تبریز با اشاره به برگزاری همایش بین المللی سرمایه‌گذاری در اواخر اردیبهشت ماه سال آینده افزود: ضرورت دارد مناطق دهگانه با توجه به ظرفیت‌های موجود منطقه در کمترین زمان بسته‌های پیشنهادی خود را به سرمایه‌گذاران ارائه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت توسعه متوازن و پایدار شهری و ضرورت تشدید تقابل با سازه‌های غیر مجاز و جمع آوری متکدیان تاکید کرد و گفت: شهرداری‌های مناطق دهگانه باید با ورود به فازهای تقنینی و تقویت همکاری‌های بین بخشی جلوگیری از این پدیده‌های شهری را تشدید کنند.

هوشیار ادامه داد: برقراری مکاتبات اداری شهرداری‌های مناطق با شرکت‌های خدمات رسان دولتی مانند آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات همزمان با صدور مجوز پروانه‌های ساختمانی منجر به ارائه آگاهانه خدمات شرکت‌های خدمات رسان دولتی و همچنین تسهیل روند قانونی و اجرای احکام تخریب سازه‌های بدون مجوز توسط شهرداری می‌شود.

وی در این جلسه خواستار تسریع روند اجرای احکام تخریب ساخت و سازهای کلان غیر مجاز در سطح شهر از سوی معاونت خدمات شهری، مناطق دهگانه و اداره کل حقوقی شهرداری تبریز شد.

شهردار تبریز همچنین به جمع آوری متکدیان متجاهر اشاره کرد و گفت: تبریز برند شهر بدون گدا را بر دوش می‌کشد و با ورود متکدیان از سایر استان‌ها و کشورهای همسایه این برند به مخاطره افتاده است و لازم است معاونت‌های خدمات شهری متکدیان را از میادین و معابر شهر جمع آوری کنند.

وی بر جمع آوری و ساماندهی وانت بارها تاکید کرد و با بیان اینکه تجربه ثابت کرده در شهر تبریز پس از اجرای مقابله با وانت بارها حجم ترافیک شهر ۲۲ درصد کاهش پیدا می‌کند، گفت: معاونت خدمات شهری و شهرداری‌های مناطق دهگانه نسبت به ساماندهی و جمع آوری وانت بارها بیش از پیش فعال شوند.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه روند اجرای تدوین برنامه و بودجه سال آینده آغاز شده است تصریح کرد: رویکرد اصلی بودجه سال ۱۴۰۳ ناحیه و محله محور است و بر مبنای تقویت و توسعه کاربردی زیرساخت محله‌های سطح شهر با لحاظ پیوست‌های فرهنگی، ورزشی، فضای سبز، خدمات شهری و مدیریت بحران تدوین می‌شود و قرار است در این راستا مشکلات اساسی تمامی محله‌های تبریز احصاء شود.

هوشیار همچنین خاطرنشان کرد: شهر تبریز با توجه به اجرای موفقیت آمیز حذف نمک و اجرای محلول پاشی در فصل زمستان به الگویی موفق در کشور تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه طبق پیش بینی امسال حجم بارندگی زیاد خواهد بود اضافه کرد: شهرداری‌های مناطق با بررسی نقاط ضعف گذشته در بهترین حالت آماده اجرای عملیات مقابله با تبعات احتمالی بارش‌های فصلی به ویژه اجرای عملیات محلول پاشی کوچه‌های سطح شهر تبریز باشند.

هوشیار با بیان اینکه در روزهای اخیر اکثر کلان شهرهای کشور وضعیت آب هوایی آلاینده‌ای را تجربه می‌کنند، اعلام کرد: تبریز تنها کلانشهر کشور است که از ابتدای سال آلودگی هوا را شاهد نبوده است و در این زمینه اقدامات زیست محیطی شهرداری در خصوص پاکیزگی هوای تبریز نقش بیشتری داشت.

شهردار تبریز ادامه داد: توسعه حمل و نقل عمومی مانند خرید تاکسی و اتوبوس‌های جدید به ویژه حذف نمک نقش بسزایی در تحقق اهداف و برنامه‌های راهبردی عملیاتی شهرداری تبریز دارد.

وی با اشاره به عدم استفاده از ۵۰ تن نمک در اجرای طرح زمستانی سال گذشته شهرداری تبریز اعلام کرد: سالانه در فصل سرما به ازای هر شهروند ۲۵ کیلو گرم نمک برای جلوگیری از انجماد معابر تبریز استفاده می‌شد که در دوره مدیریت شهری جدید این میزان حذف شده است.

هوشیار عنوان کرد: استفاده از روش‌های جایگزین و بهره‌مندی از دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان کشور موجب شده شهرداری تبریز در پیشبرد اقدامات خود موفق عمل کند.