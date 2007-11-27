قطع گاز در فصل سرما مدارس دولتی را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آنچه که از آن به عنوان سرانه آموزشی نام برده می شود، وزارت آموزش و پرورش موظف است در دو نوبت به ازای هر دانش آموز مشغول تحصیل در مدارس دولتی، سرانه ای در حدود یک هزار تومان پرداخت کند تا مدیر مربوطه آن را صرف خدماتی همچون آب، برق و... نماید.

زمان نوبت اول پرداخت این سرانه ، قبل از آغاز سال تحصیلی است (شهریور) و زمان نوبت دوم بین ماههای دی و بهمن است اما با گذشت سه ماه از آغاز سال تحصیلی، هنوز سرانه نوبت اول پرداخت نشده و همین مسئله اغلب مدارس دولتی را با مشکل مواجه ساخته که پیامد آن، دریافت کمک مالی از والدین دانش آموزان بوده است.

گفته می شود، ادارات آب و برق و گاز و تلفن، بدون توجه به این مشکل، فقط موظف به دریافت بهای هزینه مصرفی از مشترکان هستند که در این بین بیشترین مشکل متوجه قطع گاز است. به گونه ای که چندی پیش مامور اداره گاز با مراجعه به یکی از همین مدارس، قصد قطع گاز مدرسه را به دلیل عدم پرداخت فیش گاز داشته است که البته موضوع ختم به خیر شد.

اما اینکه روسای ادارات آموزش و پرورش در پاسخ به سئوالات پی در پی مدیران مدارس مبنی بر اینکه چه زمانی سرانه های آموزشی به حساب مدارس واریز می شود، پاسخ می دهند که وزارتخانه بودجه نداده که پرداخت کنیم.

اگر یادمان باشد اصل 30 قانون اساسی، دولت را موظف به ارائه خدمات رایگان برای تحصیل دانش آموزان تا مقطع راهنمایی نموده است اما در چنین اوضاع و احوالی که قیمت نفت در بازار جهانی همچنان سیر صعودی دارد، باز باید بچه های ایران زمین در سرما سر کلاس درس حاضر شوند.

علت چیبست؟! ضعف مدیریت در نحوه محاسبات هزینه های مدارس از سوی مسئولان تدوین بودجه و همچنین عدم توجه به مشکلات عدیده ای که مدارس دولتی با آنها دست و پنجه نرم می کنند.

هرچند سرانه 1000 تومانی هم نمی تواند دردی از دردهای مدارس دولتی را درمان کند اما وقتی همین مقدار نیز پرداخت نمی شود، مدیر مربوطه دست به دامان والدین می شود تا از آنان طلب کمک و استمداد کند...

نتیجه اینکه پدر و مادرها هم بی خبر از اینکه قرار است کمک های آنان صرف کلاسهای فوق برنامه و... شود، پولی به مدرسه می دهند که وظیفه دولت را بر عهده گرفته باشند.