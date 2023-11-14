بیش از ۱۵۰۰ زندانی در خوزستان مشغول به کار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا روشان با اعلام این خبر تصریح کرد: باهدف تقویت مبانی اشتغال و همچنین بازپروری زندانیان و هدایت آنان به سمت کسب درآمد پایدار، یک هزار و ۵۳۲ زندانی در ۸۰ کارگاه سطح زندان‌های خوزستان مشغول به کار هستند که بخشی از این کارگاه‌ها با حمایت برخی از کارآفرینان استان دایر شده است.

وی با بیان اینکه این افراد در کارگاه‌هایی همچون آشپزخانه، آرایشگاه، کارگاه‌های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، قالیبافی، چرم دوزی، معرق کاری، خیاطی و… مشغول به کار هستند، افزود: حقوق زندانیان شاغل برابر شیوه نامه حقوق و دستمزد ارسالی سازمان زندان‌ها محاسبه و واریز می‌شود.

روشان در ادامه «بیکاری» را یکی مهم‌ترین عوامل سوق افراد به سمت وقوع جرم دانست و ادامه داد: با همکاری بنیاد تعاون زندانیان و همچنین خیران، کارگاه‌های اشتغال در زندان‌های سپیدار و مرکزی اهواز با ظرفیت ۲۰۰ نفر تا ۲۲ بهمن امسال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خوزستان بر مشارکت بخش خصوصی برای بازپروری مددجویان به ویژه در حوزه اشتغال به عنوان امری ضروری تاکید و بیان کرد: با فراهم کردن فضای کارگاهی و با دعوت از شرکت‌های تولیدی و حضور کارآفرینان، موارد موفقی در سطح زندان‌های استان در حوزه‌های تولید سبد، کارگاه UPVC، خیاطی و هسته گیری خرما در حال فعالیت هستند و نقش مهمی را در زمینه درآمدزایی افراد شاغل در این حوزه‌ها دارند.