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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۴

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد:

تراز تجاری استان یزد به ۱۴۹ میلیون دلار رسید

تراز تجاری استان یزد به ۱۴۹ میلیون دلار رسید

یزد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری تراز تجاری استان یزد با روند رو به رشد به ۱۴۹ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، محمدکاظم صادقیان اظهار کرد: تراز تجاری یکی از مؤلفه‌های مهم در سنجش توانمندی کشورها در تأمین درآمدهای ارزی است تا بتوانند با جذب درآمد بیشتر هزینه‌های توسعه زیرساختی خود را تأمین کنند و از درآمد ارزی برای سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های جدید و توسعه اقتصادی استفاده کنند.

صادقیان افزود: به عبارتی تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه است که در آن، مانده یا تراز مثبت، بیانگر صادرات بیشتر و مانده یا تراز منفی، بیانگر واردات بیشتر خواهد بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اظهار امیدواری کرد: خوشبختانه تراز مثبت ۱۴۹ میلیون دلار به دست آمده در هفت ماهه سال ۱۴۰۲، نشان دهنده مازاد تجاری و برتری صادرات نسبت به واردات در استان یزد است.

کد مطلب 5939300

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