تراز تجاری استان یزد به ۱۴۹ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، محمدکاظم صادقیان اظهار کرد: تراز تجاری یکی از مؤلفه‌های مهم در سنجش توانمندی کشورها در تأمین درآمدهای ارزی است تا بتوانند با جذب درآمد بیشتر هزینه‌های توسعه زیرساختی خود را تأمین کنند و از درآمد ارزی برای سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های جدید و توسعه اقتصادی استفاده کنند.

صادقیان افزود: به عبارتی تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه است که در آن، مانده یا تراز مثبت، بیانگر صادرات بیشتر و مانده یا تراز منفی، بیانگر واردات بیشتر خواهد بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اظهار امیدواری کرد: خوشبختانه تراز مثبت ۱۴۹ میلیون دلار به دست آمده در هفت ماهه سال ۱۴۰۲، نشان دهنده مازاد تجاری و برتری صادرات نسبت به واردات در استان یزد است.