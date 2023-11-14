برای احیاء دشت قزوین نگاه همه جانبه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار داشت: نگاه مجموعه مدیریتی استان قزوین بر این است که احیا دشت قزوین در حوزه میدان اتفاق بیفتد و نتایج مشخصی در این حوزه به دست بیاید.

وی با بیان اینکه دشت قزوین قدمت تاریخی بسیار بالایی دارد، افزود: بر اساس نظریات کارشناسان، فروپاشی تمدنی از ۲ حوزه آب و محیط زیست اتفاق خواهد افتاد و نباید اجازه داد دشت قزوین از این دو بخش متضرر شود.

اعلایی گفت: عدم مدیریت در مصرف آب به ویژه در حوزه کشاورزی و عدم بهره وری آب در این حوزه از جمله چالش‌های مهم در این بخش می‌باشد و اگر مدیریت درستی در این حوزه صورت نگیرد به طور قطع با چالش‌های جدی روبرو خواهیم شد.

استاندار قزوین اضافه کرد: استان قزوین با جدیت تمام به دنبال ارتقا ضریب تبدیل آب به درآمد و اجرای طرح بازار آب است، موضوعی که تا به امروز با پیشرفت‌های مناسبی هم همراه بوده است و باید تقویت شود.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه برای آب باید ارزش جانشینی تعریف شود، اظهار داشت: تا زمانی که برای آب ارزشی جانشینی تعریف نشود نمی‌توان اثرگذاری مطلوبی را در این حوزه شاهد بود.