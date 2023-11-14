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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۵۷

شکارچیان غیرمجاز سابقه‌دار در «کالمند» دستگیر شدند

شکارچیان غیرمجاز سابقه‌دار در «کالمند» دستگیر شدند

یزد- شکارچیان غیرمجاز سابقه دار امروز در منطقه حفاظت کالمند بهادران مهریز دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در گشت و نظارت حوزه استحفاظی شهرستان مهریز به منظور جلوگیری از تخلفات زیست محیطی و شکار و صید، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران با مشاهده دو شکارچی غیرمجاز نسبت به دستگیری آنان اقدام کردند.

در این راستا یک قبضه سلاح گلوله زنی غیرمجاز، ۱۹ عدد تیر فشنگ، چاقو، کوله و کفش آغشته به خون شکار کشف و ضبط شد.

مأموران حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز بعد از دستگیری این دو متخلف با دستور دادستانی و با همراهی نیروی انتظامی با بازرسی انجام شده، موفق به کشف مقادیری گوشت تازه و کهنه شکار شدند.

کد مطلب 5939313

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