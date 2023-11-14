رسالت ما گام برداشتن در راه اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی دوشنبه در آئین نواختن زنگ کتاب و کتابخوانی در دبیرستان دخترانه شهیده خوانساری همدان با بیان اینکه سوادی که به عمل منجر شود، افرادی که دارای قدرت اجرایی و مهارت هستند را پرورش می‌دهد و این برای ما حائز اهمیت است، اظهار کرد: سواد خواندن و سواد رسانه بسیار مهم است؛ چراکه در عصری حاضر شاهد انفجار اطلاعات هستیم.

وی با بیان اینکه همه ما امروز دغدغه غزه را داریم، افزود: بنابراین نیاز داریم که مسائل را تحلیل و رخدادها را ارزیابی کنیم تا به لزوم اتحاد جهان اسلام بیش از پیش اعتقاد پیدا کنیم و در این راستا گام برداریم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با اشاره به اینکه همه ما رسالت داریم که در راه ارتقا و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برداریم و از خون شهدا پاسداری کنیم، تصریح کرد: بنابراین هر فردی که بتواند به مهارتهای اطلاعاتی و خواندن دست یابد در آینده نیز در هر نقشی که قرار گیرد موفق خواهد شد.

زارعی در ادامه، به یادگیری فرهنگی افراد کمک می‌کند، ادامه داد: در کنار یادگیری‌های مهارتی، مهارت‌های خواندن نیز باید کسب کرد تا افراد متخصص صاحب تحلیل شده و وقایع را با نگاه نقادانه نگاه کنند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان همدان در دولت سیزدهم همکاری نزدیکی را با کتابخانه‌ها انجام داده است، خاطرنشان کرد: یادگیری از سنین کودکی و نوجوانی آغاز و رفتار آدمی را شکل می‌دهد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با اشاره به اینکه کتابخانه‌ها محل پرورش اندیشه‌ها است، گفت: درکتابخانه‌ها یادگیری مادام العمر محقق می‌شود و امیدوارم که همه کودکان و نوجوانان به همراه خانواده‌ها را در کتابخانه‌ها ببینیم و این اتفاق به یک عادت گردشگری بدل شود.