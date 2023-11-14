به گزارش خبرنگار مهر، مسلم غلامی سه شنبه در گردهمایی مسئولین هیئتهای مذهبی شهرستان کبودراهنگ که در سالن اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: هیئتهای مذهبی نقش مهمی در ایجاد مؤلفههای چهارگانه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در انتخابات اسفند ماه سال جاری را دارند و میتوانند در این حوزه نقش آفرینی کنند.
وی یادآور شد: ترویج فرهنگ و اعتقادات مذهبی برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان در میان جوانان یک ضرورت است که باید به آن پرداخت.
فرماندار کبودراهنگ تصریح کرد: استکبار ستیزی و حمایت از مظلوم در هر نقطه از جهان وظیفه همه مسلمانان است.
غلامی خاطرنشان کرد: امروز فلسطین و فلسطینیان نیز ثابت کردند که ظلم و ستم پایدار نیست و در مقابل تمامی استکبار ایستادهاند و بینی مستکبرین را به خاک ذلت مالیدهاند.
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