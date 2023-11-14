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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۲۶

استاندار خوزستان خبر داد؛

برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای خوزستان تا پایان امسال

برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای خوزستان تا پایان امسال

اهواز- استاندار خوزستان گفت: بنا است که کنگره بزرگداشت شهدای این استان تا پایان امسال برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز سه‌شنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای استان خوزستان تصریح کرد: امروز در رابطه با زمان برگزاری این کنگره تبادل نظر صورت گرفت و بنا شد این رویداد در پایان سال برگزار شود.

وی افزود: در زمینه کارهای مربوط به معرفی شهدا از جمله تهیه کتاب، فیلم، آثار هنری، مستندسازی، انیمیشن، سرود، تئاتر و… نیز برنامه‌ریزی لازم در دستورکار قرار دارد.

حسینی محراب بیان کرد: از جمله مهمترین پیام‌های شهدا شناخت دشمن، شیوه صحیح زندگی، ایستادگی در برابر استکبار، دفاع از دین و میهن و عمل به وظیفه بود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه در جلسه امروز تجربه کنگره‌های گذشته مرور شد، اظهار کرد: امیدواریم با کمک خانواده شهدا بتوانیم وظیفه خود را در شناساندن این الگوهای ایثار و مقاومت انجام دهیم.

کد مطلب 5939324

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