برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای خوزستان تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز سهشنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای استان خوزستان تصریح کرد: امروز در رابطه با زمان برگزاری این کنگره تبادل نظر صورت گرفت و بنا شد این رویداد در پایان سال برگزار شود.
وی افزود: در زمینه کارهای مربوط به معرفی شهدا از جمله تهیه کتاب، فیلم، آثار هنری، مستندسازی، انیمیشن، سرود، تئاتر و… نیز برنامهریزی لازم در دستورکار قرار دارد.
حسینی محراب بیان کرد: از جمله مهمترین پیامهای شهدا شناخت دشمن، شیوه صحیح زندگی، ایستادگی در برابر استکبار، دفاع از دین و میهن و عمل به وظیفه بود.
استاندار خوزستان با بیان اینکه در جلسه امروز تجربه کنگرههای گذشته مرور شد، اظهار کرد: امیدواریم با کمک خانواده شهدا بتوانیم وظیفه خود را در شناساندن این الگوهای ایثار و مقاومت انجام دهیم.
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