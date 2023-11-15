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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۹

استاندار آذربایجان شرقی:

مولدسازی بهترین فرصت برای تکمیل طرح های نیمه تمام است

مولدسازی بهترین فرصت برای تکمیل طرح های نیمه تمام است

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای قانون مولدسازی، بهترین فرصت و بستر برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان است، بر لزوم تلاش برای تسریع در اجرای آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در جلسه مولدسازی استان با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها در زمینه مولدسازی خساست به خرج ندهند، افزود: نباید این گونه تلقی شود که مولدسازی، طرحی مربوط به اداره کل امور اقتصادی و دارایی است.

وی اضافه کرد: دولت یکی از راه‌های تأمین منابع مالی برای اتمام طرح‌های عمرانی هر سازمان و دستگاهی را مولدسازی تعیین کرده و همه مدیران موظف به تسریع و تسهیل در اجرای این قانون هستند.

خرّم تاکید کرد: اگر دستگاهی در زمینه مولدسازی، گام‌های قابل قبول و خوبی بردارد، پیشرفت خوبی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام و در دست اجرای آن اتفاق خواهد افتاد.

وی یادآوری کرد: سران قوا برای مولدسازی وقت گذاشته و رهبر معظم انقلاب نیز در این مورد تفویض اختیار کرده‌اند و مولدسازی، شاخص ارزیابی عملکرد استان هاست.

وی بیان کرد: دستگاه‌هایی که از این پس در زمینه مولدسازی همکاری مناسبی نداشته باشند، به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی تشریح کرد: بیشترین پیگیری و جذب منابع از ۲ سفر استانی آقای رئیس جمهور را در بین استان‌ها انجام داده آیم و مولدسازی، بستر و فرصت خوبی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام است.

وی افزود: سازمان‌ها نه تنها نباید در مقابل اجرای مولدسازی مقاومت نکنند، بلکه با بکارگیری افراد مجرب از این طرح استقبال هم بکنند.

وی اضافه کرد: اگر به این نتیجه برسیم که دستگاهی در اجرای قانون مولدسازی تعلل می‌کند، با شخص مسؤول دستگاه برخورد می‌کنیم.

خرّم ادامه داد: هر گونه کندی و حرکت لاک پشتی در مولدسازی به از دست رفتن فرصت‌های ناشی از اجرای این قانون برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان منجر می‌شود و این برای ما قابل قبول نیست.

وی افزود: در راستای اجرای قانون مولدسازی برای نتیجه گیری بهتر، راه‌های میان بر و سهل الوصول در پیش گرفته شود تا منابع مالی تحصیل شده از آن راحت تر و در حداقل زمان ممکن برای اتمام طرح‌های نیمه تمام به کار گرفته شود.

استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: املاک دستگاه‌هایی که از معرفی در راستای اجرای قانون مولدسازی استنکاف کنند، توسط دادگاه خلع ید و در راستای اجرای این قانون فروخته می‌شود.

کد مطلب 5939335

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