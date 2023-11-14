ارائه خدمات هوشمندسازی در وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجمین جلسه کمیته نظارتی اجرای بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به هوشمندسازی خدمات دولت و راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اختصاص دارد با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی؛ میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاونان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد.

در این جلسه وضعیت انجام الزامات قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حوزه ارائه خدمات هوشمند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه گزارش نظارتی حوزه کلان هوشمندسازی دستگاه‌های دولتی ارائه شد که بر اساس آن میزان کاربران ثبت‌نام کرده و دریافت‌کننده خدمات از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ۲۸ میلیون نفر اعلام شد.

در ادامه نیز وضعیت ارائه خدمات برخط وزارت جهاد کشاورزی از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان‌های دامپزشکی؛ شیلات ایران؛ منابع طبیعی و آبخیزداری؛ امور اراضی کشور؛ تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ امور عشایر؛ حفظ نباتات کشور و تعاون روستایی و نیز دلایل عدم ارائه خدمات هوشمند برخی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزاری این جلسه را با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونان و رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه را نشان از درک اهمیت هوشمندسازی ارائه خدمات بر بستر پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در این مجموعه دانست و ضمن تشکر از وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش، خاطرنشان کرد: امیدوارم باروحیه جهادی که در این مجموعه سراغ داریم، به‌زودی در وزارت جهاد کشاورزی شاهد اتفاقی خوب در حوزه هوشمندسازی ارائه خدمات باشیم که مردم بتوانند طعم شیرین استفاده از فناوری را در این حوزه بیش از گذشته بچشند.

وی ادامه داد: بر اساس تکالیف قانونی، امسال باید ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌های دولتی کاملاً بصورت هوشمند ارائه شود یعنی مردم و ارباب‌رجوع نه مراجعه حضوری به دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت داشته باشند، نه هیچ مدرکی از آن‌ها مطالبه شود و نه کارمندی در ارائه خدمت نقش داشته باشد و خدمت موردنظر کاملاً برخط ارائه شود.

زارع پور تصریح کرد: برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه هوشمندسازی خدمات خود تأخیر دارند که برگزاری هفتگی این جلسات نیز به همین منظور است تا با شناسایی موانع پیش رو، امکان تحقق تکالیف قانونی که مورد تاکید ریاست محترم جمهوری هم هست در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایجاد شود تا دستکم تا پایان سال ۲۰ درصد خدمات وزارت کشاورزی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به‌صورت هوشمند ارائه شود.

در ادامه این جلسه محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یک خدمت فوق‌العاده در مسیر تسهیل زندگی مردم است، گفت: همه دستگاه‌های دولتی باید در اسرع وقت شرایطی را ایجاد کنند تا مردم بتوانند از این بستری که فراهم‌شده استفاده کنند.

وی افزود: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، کار بزرگی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی آن را راه‌اندازی کرده‌اند که اگر این کار را به‌طور کامل به سرانجام برسد، شاهد افزایش رضایت‌مندی در میان مردم خواهیم بود.

وزیر جهاد کشاورزی در خاتمه تأکید کرد: این اراده در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که تمامی خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به مردم ارائه دهد و در این مسیر هیچ مشکل غیر قابل حلی وجود ندارد.

میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز در این جلسه گفت: این جلسات مستمرا برای بررسی وضعیت هوشمندسازی و ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برگزار می‌شود و امروز نیز در این جلسه تلاش داریم روند هوشمندسازی ارائه خدمات در وزارت جهاد کشاورزی را سرعت ببخشیم.

وی در ادامه بابیان اینکه راه‌حل مسائل کشور استفاده از داده و اطلاعات است، گفت: با حکمرانی داده‌هاست که می‌توان تصمیمات درست گرفت و مسائل کشور را حل کرد و این انتظار وجود دارد که مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیز به سمت حکمرانی داده حرکت کند.

معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرد: همچنین در مجموعه وزارت کشاورزی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، سامانه‌های متعددی وجود دارد که برای تسهیل دسترسی مردم نیازمند راهبری ویژه برای ادغام و کاهش سامانه‌ها هستیم.