رتبه نخست جشنواره رسانه ای «میراث سرد» به خبرگزاری مهر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جشنواره رسانه‌ای میراث سرد ظهر سه شنبه در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت گاز استان قم برگزار شد و از نفرات برگزیده این جشنواره تجلیل به عمل آمد.

در بخش گزارش اثر مهدی بخشی از خبرگزاری مهر با عنوان «قم کمبود گاز و افت فشار ندارد / صرفه جویی راه اصلی عبور از بحران» رتبه نخست این جشنواره را به دست آورد.

حسین طالب علی، دبیر جشنواره میراث سرد در این مراسم با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر به ویژه سال گذشته کشور ما با بحران انرژی و ناترازی گاز مواجه بوده است، اظهار کرد: شرکت ملی گاز ایران در سال گذشته گام‌های مثبتی برای تشویق مشترکان به صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی برداشت که یکی از مهمترین اقدامات که به همت شرکت گاز استان قم و خانه مطبوعات شکل گرفت؛ برگزاری نخستین جشنواره رسانه‌ای میراث سرد بود.

وی با اشاره به اینکه جشنواره میراث سرد یکی از تخصصی‌ترین جشنواره‌های رسانه‌ای استان قم در سال‌های اخیر بوده است، گفت: فراخوان جشنواره در دو بخش آثار مکتوب و چند رسانه‌ای اعلام و با توجه به موضوع و محورهای تخصصی آن استقبال خوبی توسط اصحاب رسانه استان قم صورت گرفت و بیش از یک صد اثر در موضوعات مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

دبیر جشنواره میراث سرد استان قم ادامه داد: برای آشنایی هر چه بیشتر اصحاب رسانه، به همت شرکت گاز و خانه مطبوعات استان قم تور رسانه‌ای با هدف بازدید از مراکز مختلف انتقال و توزیع گاز در شهر قم برگزار شد که این برنامه نیز از نقاط قوت نخستین جشنواره میراث سرد بود.

طالب علی با تاکید بر اینکه اقدام شرکت گاز در برگزاری چنین جشنواره‌ای قابل تقدیر و تحسین است، ابراز کرد: قطعاً این جشنواره و تولیدات آن می‌تواند در سال‌های آینده از نظر کیفی و کمی ارتقا قابل توجهی پیدا کرده و بر فرهنگ مصرف انرژی به ویژه گاز اثرات مثبتی را بگذارد.