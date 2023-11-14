به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین سه‌شنبه‌شب در نمایشگاه خرما و صنایع وابسته در بوشهر اظهار کرد: هر سال که این جشنواره برگزار می‌شود و امسال پنجمین نمایشگاه تشکیل شده محصولات نوآوری ارائه شود و برند سازی صورت بگیرد.

وی انتقال تجارب با همکاری بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه تولیدکننده و مصرف کننده در کنار هم قرار دارند می‌توان خواسته‌های بازار بهتر شناسایی شود و متناسب با آن ضمن توجه به استانداردسازی نسبت به ارتقا کمی و کیفی محصول خرما اقدام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر به اشتراک گذاشتن دستاورد و انتقال تجربیات را یک ضرورت دانست و بیان کرد: یکی از نقاط ضعف ما در بازارهای جهانی مشکل در بسته‌بندی و فرآوری خرما است که الحمدلله وضعیت نسبت به گذشته بهبود یافته ولی تا رسیدن به سطح مورد نظر و رقیب‌های جهانی خیلی فاصله است.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود در این نمایشگاه ارتباطات تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین شرکت‌های بخش خصوصی کشور که حضور دارند شکل بگیرد و فرصتی ایجاد شود تا زمینه جذب سرمایه‌گذار از تولید تا صادرات فراهم شود.

تشکیل میز ملی خرما در بوشهر

باستین اظهار امیدواری کرد: هر سال در برگزاری نمایشگاه خرما دستاوردهای بهتری کسب شود و هدف نهایی ضمن ارتقا درآمد و کسب معیشت خانوارها در سطح کشور محصولات خرما در صادرات غیرنفتی ارتقا یابد.

وی از تشکیل میز ملی خرما در بوشهر خبر داد و تصریح کرد: میز ملی خرما از فردا در بوشهر به حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی و مسئولان مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

باستین خاطرنشان کرد: امید می‌رود بیانیه‌های صادر شده در پنج سال گذشته محقق شود چراکه تنها تشکیل نمایشگاه نیست بلکه رفع مشکلات این حوزه به ویژه کشاورزان زحمتکش است و بحمدالله با پیش بینی صورت گرفته چند مورد از مشکلات رفع شده و دستاوردهای خوبی حاصل شده است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش فائو در سال ۲۰۲۲ تولید جهانی خرما ۹.۸ میلیون تن به ارزش ۸.۸ میلیارد دلار است که از این میزان ۱.۳ میلیون تن معادل ۱۳.۵ درصد به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به جمهوری اسلامی بوده که بعد از مصر و عربستان جایگاه سوم جهان دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه خرما در ۱۵ استان کشور کشت می‌شود گفت: ۶ استان بیشترین تولید خرما کشور دارند و اکنون نمایندگان آنها در این نمایشگاه حضور دارند.

وی با اشاره به فعالیت ۵۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در عرصه صنعت خرما در کشور خاطرنشان کرد: ۲ میلیون نفر در کشور از طریق صنعت خرما امرار معاش می‌کنند و بیش از ۳۵۰ هزار تن از ۱.۳ میلیون تن خرما کشور صادر می‌شود.

باستین با اشاره به صادرات ۲۷ درصد خرما کشور تصریح کرد: در بین محصولات خشکبار بعد از پسته بیشترین صادرات کالای غیرنفتی مربوط به خرما است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر سرانه مصرف خرما در جهان ۱.۱ کیلوگرم دانست و خاطرنشان کرد: سرانه مصرف خرما در ایران ۵ تا ۶ کیلوگرم اعلام شده است.

تولید با هدف صادرات خرما

باستین با اشاره به جایگاه مناسب اقتصادی جهان در میزان تولید و سطح زیر کشت خرما گفت: در این راستا رتبه خوبی در حوزه کیفی و تکنولوژی در ایران نداریم و در این راستا میزان عملکرد و قیمت نهایی محصول خرما در جایگاه پایین در سطح دنیا قرار داریم.

وی نکته مهم را تولید با هدف صادرات خرما اعلام و بیان کرد: اگر توسعه کمی و کیفی شکل نگیرد و مکانیزاسیون ارتقا نیابد و آفات نخلستان‌ها کنترل نشود و ارتباط مناسب با بازارهای جهانی برقرار نشود این امکان وجود دارد بازارهای صادراتی از دست بدهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر برنامه‌ریزی مناسب و قوی برای ارتقا صنعت و صادرات خرما را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: بنا به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و وزیر کشور تدوین سند زنجیره ارزش محصولات اساسی کشور از جمله خرما یک ضرورت است.

باستین با اشاره به تدوین سند ملی زنجیره خرما تصریح کرد: استان بوشهر مدیریت این موضوع برعهده دارد و همه استان‌های خرماخیز کشور همکاری دارند که ان‌شاءالله این سند ملی در بوشهر نهایی شود.

وی از مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی از جمله انجمن ملی خرما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌شود در این موضوع کمک کنند تا به نحو مطلوب این سند ملی تدوین و زمینه سرمایه‌گذاری فراهم شود.