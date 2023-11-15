آغاز بارش باران در ایلام/بارش ها تا پنجشنبه ادامه دارد

احسان احمدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اواخر شب گذشته سامانه ناپایداری وارد آسمان استان شده و تا اواخر روز پنجشنبه این سامانه در سطح استان تداوم دارد.

وی گفت: انتظار می‌رود بارش‌های این سامانه از اوایل روز چهارشنبه به ویژه در نواحی شمالی استان شدت و طی اواسط روز نیز تقویت شود.

وی افزود: روز چهارشنبه اوج فعالیت این سامانه است، البته در نواحی جنوبی انتظار داریم مقداری با تاخیر زمانی بارش‌ها را دریافت کنند ولی به هر حال طی این ۲ روز در سطح استان انتظار بارش‌های به نسبت مناسبی را داشته باشیم.

احمدی نژاد ادامه داد: رگبار باران، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید به صورت موقت و پدیده مه در گردنه‌های استان طی این دو روز مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی ایلام اضافه کرد: در برخی نواحی استان این بارش‌ها تقویت می‌شود و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و اصابت صاعقه را به همراه خواهد داشت.

وی بیان داشت: از اواخر روز پنجشنبه این سامانه تضعیف و از سطح استان خارج می‌شود، در بحث کاهش دما نیز طی روز چهارشنبه از نظر دمایی روزانه حدود ۷ تا ۸ درجه کاهش دما را خواهیم داشت و تا اواخر هفته این وضعیت دمایی نیز تداوم خواهد داشت.