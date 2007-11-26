ابراز خوشبینی بوش و اولمرت درباره کنفرانس آناپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ایهود اولمرت ابراز خوشبینی کردند که کنفرانس آناپولیس به برقراری صلح در منطقه خاورمیانه کمک خواهد کرد.

لازم به ذکر است که کنفرانس آناپولیس مورد انتقاد اکثر رهبران و مردم فلسطین است و همه از بی نتیجه بودن آن سخن می گویند.

بوش خطاب به اولمرت گفت: چشم انتظار ادامه گفتگوی جدی با رئیس تشکیلات خودگردان هستم تا ببینم که صلح ممکن است یا خیر، من خوشبین هستم.

اولمرت نیز خطاب به بوش گفت: این بار تفاوت دارد زیرا بسیاری در کنفرانس شرکت می کنند و امیدوارم که به آغاز عملی مذاکراتی جدی بین ما با فلسطینی ها منجر شود.

قرار است بوش با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پیش از برگزاری کنفرانس آناپویس دیدار کند. همچنین سخنگوی ابومازن گفت که نشست سه جانبه دیگری امروز (دوشنبه) میان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با زیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل و احمد قریع رئیس تیم مذاکره کننده تشکیلات خودگردان در واشنگتن برگزار خواهد شد. رایس یکشنبه شب نیز با لیونی و قریع نشستی را برگزار کرده بود.

کنفرانس آناپولیس قرار است فردا به درخواست آمریکا در شهر آناپولیس در ایالت مریلند این کشور برگزار شود و در آن رئیس تشکیلات خودگردان و مسئولان رژیم اسرائیل به همراه نمایندگان شماری از کشورهای عربی حضور خواهند داشت.