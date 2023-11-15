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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۲

روز حماسه و ایثار مردم اصفهان با حضور سردار سلامی برگزار می‌شود

روز حماسه و ایثار مردم اصفهان با حضور سردار سلامی برگزار می‌شود

اصفهان-مراسم گرامیداشت ۲۵ آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان با سخنرانی سردار سرلشگر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با حضور خانواده‌های فرماندهان جبهه مقاومت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت ۲۵ آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان با سخنرانی سردار سرلشگر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با حضور خانواده‌های فرماندهان جبهه مقاومت برگزار می‌شود.

۲۵ آبان ۱۳۶۱ یادآور تشییع بی نظیر ۳۷۰ شهید گلگون کفن عملیات محرم توسط مردم اصفهان است که روزی بی نظیر در تاریخ این دیار شهیدپرور به یادگار گذاشته که این روز ثبت ملی شده است. در واقع ۲۵ آبان روزی بزرگ و به یاد ماندنی برای تمام اصفهانی‌ها و مردم ایران است. در این روز حماسه‌ای بی نظیر رقم خورد و هنوز هم بعد از سال‌ها تازگی دارد. همه محله‌های اصفهان از شهدای عملیات محرم سهم داشتند؛ یک منطقه بیشتر و یک منطقه کمتر، شهدا پاره تن همه بودند و این‌گونه بود که روز ۲۵ آبان سال ۶۱ اصفهانی‌ها یک روز خاص را ثبت کردند.

لازم به ذکر است که مراسم گرامیداشت پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ در محل گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5939466

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