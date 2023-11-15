دولت و مجلس به موضوعات فرهنگی توجه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۴ آبان ماه) در آئین ملی بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، اظهار داشت: کمتر جمعهایی داریم که ما مردها فرصت را به خانمها داده باشیم.
وی بیان کرد: ما مسئولان قدر بانوان کشور و ظرفیتهایی را که مغفول مانده است، باید به درستی در زمینههای مختلف بشناسیم و فرصتها را برای آنان فراهم کنیم. بانوان به ویژه در حوزههای تربیتی، آموزشی و فرهنگی میتوانند بیشترین نقش را ایفا کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خانوادههایی که امروز برای تأمین نیازهای معیشتی و مسکن خود با چالش مواجه هستند، حق دارند که از سبد فرهنگی فاصله بگیرند و با درگیر شدن به دغدغههای معیشتی، سبد فرهنگی را از یاد میبرند و عوارض آن برای کشور و خانواده خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه نهاد کتابخانهها یک نهاد عمومی است که باید جور بار فرهنگی را در سبد خانوادهها بر دوش بکشد، گفت: خیلی از کارها نیاز به پول ندارد، بلکه نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاهی دارد. همه شهرداریها و شهرداران نقش مهمی را در حوزه فرهنگی به ویژه فرهنگ کتابخوانی بر عهده دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با همدلی و همکاری میتوان از بستر شهرداری برای حوزه کتابخوانی استفاده کرد. امروز بیش از ۶۰۰ کتابخانه در کشور با عنوانهای مختلف مانند کتاب مترو، کتاب تاکسی و کتاب اتوبوس شکل گرفته و در سراهای محله هم کتابخانه تشکیل شده است. عدهای میگفتند چرا سرای محله که باید گفت حتماً مدرسه و مسجد پیشروتر از نهاد کتابخانه است، اما ما باید رویکرد محلهمحور داشته باشیم و در هر محله، مسجد، مدرسه و کتابخانه میتوانند همپوشانی داشته و از ابعاد مختلف محله را پیشرو کنند.
وی اظهار داشت: بیش از هر چیزی در جامعهمان نیازمند «عقلانیت عمومی» هستیم. ما حتی اگر منتقدانن و مخالفان جدی هم داشته باشیم، اگر آنها هم مبتنی بر دانش، مهارت و اندیشه با ما مخالفت کنند و انتقاد کنند، برای ما بهتر است از همراهی کسانی که با ما همراهی کنند و مجهز به دانش و عقلانیت نباشند.
قالیباف تاکید کرد: در بسیاری از جاها نیازمند پول برای ساخت کتابخانه نیستیم، بلکه یک ساختمان ممکن است سالها بلاتکلیف باشد. خیلی از موارد نیاز به قانونگذاری ندارد، از سوی دیگر قانونی که نوشته میشود باید اجرا شود. اگر ما میخواهیم جامعه آگاه و خلاق داشته باشیم، باید در حوزه حکمرانی و مدیریتی به این همدلی و همفکری توجه کنیم.
وی افزود: بنده به عنوان یک شهروند و یک خدمتگزار در مجلس شورای اسلامی تلاش کردم در مسیر تصویب برنامه هفتم این نکات را لحاظ کنم. قطعاً دولت و مجلس شورای اسلامی به موضوعات فرهنگی توجه دارند، اما گاهی ما از داشتههایمان به خوبی استفاده نمیکنیم. بنده بهعنوان رئیس مجلس موضوع اساسنامه نهاد عمومی کتابخانههای سراسر کشور را حتماً دنبال میکنم و با همکارانم این طرح را که در کمیسیون فرهنگی آماده شده است، پیگیری خواهیم کرد تا به سرانجام برسد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعاً اولویت اول ما در حوزه فرهنگی کتابخوانی است، گفت: پس از آن محتوا نیز حائز اهمیت است و قطعاً مسائل اخلاقی خط قرمز ماست. محتوا نیز مهم است، اما گاهی از ظرفیتها و چهرههای برجسته در این عرصه به دلایل مختلف به درستی استفاده نمیشود.
قالیباف بیان کرد: بنده حدود دو سال پیش به مجموعه باغ کتاب که مجموعه بزرگی است، رفتم اما آنچه آنجا اتفاق میافتد بیشتر به ضد فرهنگ شبیه بود تا به کارهای فرهنگی؛ اول باید از ظرفیتهای موجود به درستی استفاده کنیم، سپس به فکر چیزهایی که نداریم برویم. همه دست به دست هم دهیم تا این تحول را در حوزه فرهنگی رقم بزنیم.
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