چهارمین پیروزی الشباب با گلزنی کاظمیان/ شکست الامارات با ناکامی عنایتی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ امارات امشب با برگزاری شش بازی پیگیری شد که در حساسترین مسابقه، تیم صدرنشین الشباب در خانه با نتیجه 4 بر 3 الامارات را شکست داد.

در این دیدار جذاب و دیدنی ایمان مبعلی 2 پاس گل داد و یک بار نیز ضربه ایستگاهی وی پس از برخورد به بازیکنان دو تیم وارد دروازه شد. ضمن اینکه جواد کاظمیان هم گل چهارم و پیروزی بخش این تیم را به ثمر رساند.

در نقطه مقابل رسول خطیبی (2بار) و غلامرضا عنایتی (یک بار) برای الامارات گلزنی کردند. همچنین عنایتی یک ضربه پنالتی را هم در این دیدار از دست داد.

در دیگر دیدار امشب تیم الشعب که نزدیک ترین تعقیب کننده الشباب در صدر جدول بود در خانه برابر تیم قدرتمند الوحده به تساوی 2 بر 2 رضایت داد. در این دیدار مهرزاد معدنچی در دقیقه 95 و از روی نقطه پنالتی گل تساوی بخش الشعب را به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای امشب نیز نتایج زیر بدست آمد:

* الشارجه صفر - حتا صفر

* الوصل 3 - الاهلی 2

* الظفره 2 - النصر 3

* الجزیره - العین ( این دیدار لغو شد)

* جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ امارات به شرح زیر است:

1- الشباب 12 امتیاز

2- الشعب 8 امتیاز

3- العین 6 امتیاز - گل زده بهتر

4- الجزیره 6 امتیاز

5- الشارجه 5 امتیاز

6- النصر 4 امتیاز- تفاضل گل صفر

7- حتا 4 امتیاز- تفاضل گل 5-

8- الامارات 3 امتیاز- تفاضل گل صفر

9- الاهلی 3 امتیاز- تفاضل گل 1-

10- الوصل 3 امتیاز- تفاضل گل 2-

11- الوحده 2 امتیاز

12- الظفره بدون امتیاز