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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۸

سردار ملکی خبر داد؛

کشف ۳۷۸ بسته تریاک از شکم ۳ قاچاقچی

کشف ۳۷۸ بسته تریاک از شکم ۳ قاچاقچی

فرمانده پلیس راه‌آهن کشور از کشف ۳۷۸ بسته تریاک بلعیده شده از سه قاچاقچی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حشمت الله ملکی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر و تشدید اقدامات کنترلی مسافران قطار زاهدان به تهران مأموران پلیس راه آهن ایستگاه محمدیه قم به سه نفر از مسافران به هویت‌های معلوم مظنون شدند.

وی افزود: مأموران مبارزه با مواد مخدر پلیس راه آهن محمدیه با چهره زنی و مشاهده حالت‌های مضطرب متهمان احتمال حمل مواد به روش بلع را تشخیص دادند.

فرمانده پلیس راه آهن کشور بیان کرد: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی و تحت نظر قرار دادن متهمان به مدت ۳۶ ساعت در نهایت تعداد ۳۷۸ بسته آب بندی شده به وزن ۳ کیلو و ۵۰۵ گرم تریاک که به صورت بلع و انباری در معده قاچاقچیان بود را کشف کردند.

سردار ملکی در پایان خاطرنشان کرد: با تشکیل پرونده قضائی در این خصوص، متهمان به دستان قانون سپرده شدند.

کد مطلب 5939483

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