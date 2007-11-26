مذاکرات روسیه و آمریکا درباره سپر موشکی در واشنگتن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برایان وایتمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در جمع خبرنگاران از آغاز گفتگوهای مستقیم میان مقامات آمریکایی و روسی درباره سپر موشکی خبر داد.

این گفتگوها یک ماه و نیم پس از دیدار کاندولیزا رایس و رابرت گیتس وزیران خارجه و دفاع آمریکا از مسکو انجام می شود.

رایس و گیتس در این سفر پیشنهادهایی را به همراه خود برای مقامات کرملین آورده بودند.

اما مقامات روسی اعلام کردند که پیشنهادهای آمریکا انتظارات آنان را برآورده نکرده و برخلاف قول های شفاهی بود که آمریکایی ها به آنان داده بودند.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

واشنگتن هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، لذا به باور کرملین هدف استقرارچنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.