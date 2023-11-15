به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه همکاری با موضوع پیاده سازی سامانه تماس اضطراری روز گذشته ۲۳ آبان ۱۴۰۲ بین شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان حمل و نقل و فضایی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گروه صنعتی ایران خودرو، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با هدف پیاده سازی آزمایشی سامانه تماس اضطراری (e-call) در دو استان اصفهان و سمنان با حضور عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و حمید بهروزی قائم مقام همراه اول منعقد شد.

همچنین تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور منوچهر منطقی، رئیس این ستاد و وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با هدف همکاری در زمینه تحقیق و پژوهش، طراحی و توسعه فناوری ها و محصولات حوزه فناوری های حمل و نقل پیشرفته و فضایی با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های دو طرف و توانمندسازی زیست بوم این حوزه امضا شد.

شناسایی و معرفی نیازمندی های همراه اول در حوزه فناوری های مرتبط با حمل و نقل پیشرفته و فضایی، شناسایی و معرفی توانمندی ها و ظرفیت های این اپراتور برای توسعه فناوری ها و محصولات در موضوع تفاهم نامه، توسعه بازار برای محصولات مشترک توسعه داده شده در قالب هایی نظیر ایجاد کنسرسیوم‌، تضمین خرید، مشارکت استراتژیک، سرمایه‌گذاری مشترک، بازاریابی و بازارسازی برای محصولات و فناوری های مشترک توسعه داده شده و برگزاری رویدادهای نوآوری و فناوری با هدف شناسایی تیم های مستعد از مهمترین محورهای این تفاهم نامه عنوان است.