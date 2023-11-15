به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، از بین آثار متقاضی شرکت در بخش هنرهای نمایشی دومین جشنواره ملی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی، اسامی آثار راه‌یافته (۱۱ اثر در رشته واقعه‌خوانی و ۹ اثر در رشته تئاتر عمارت) به شرح زیر اعلام شد:

آثار راه‌یافته به بخش هنرهای نمایشی-واقعه‌خوانی

۱- تعزیه‌سرای چهارسوق/ شبیه‌خوانی، کارگردان: گروه شهیدبابابی از قزوین

۲- تعزیه حضرت زهرا (س)/ شبیه‌خوانی، کارگردان: رحمت‌الله متولی از قزوین

۳- سرای سعدالسلطنه و عیاران/ نقالی، کارگردان: پریسا سیمین‌مهر از کرج

۴- نبرد رستم با دیو سپید/ نقالی، کارگردان: فاطمه زارعی از گیلان

۵- نقل موسیقایی/نقالی، کارگردان: حسن ولی‌نژاد از خراسان شمالی

۶- غیرت ایرانی (رزم گردآفرید و سهراب)/ پرده‌خوانی

کارگردان: جواد آقاپور از مازندران

۷- نقل امیرالمومنین/ نقالی، کارگردان: علی عظیمی از مازندران

٨- نقل نبرد رستم و اشکبوس/ نقالی، کارگردان: مهرداد کاووسی از تهران

۹- تازیانه بهرام/ نقالی، کارگردان: آتنا بیات از اراک

۱۰- مجلس‌نامه امیرکبیر / شبیه‌خوانی، کارگردان: مهدی دریایی از اراک

۱۱- لحاف ننه‌سرما/ خیمه‌شب‌بازی، کارگردان: علی جباری از تهران

آثار راه‌یافته به بخش هنرهای نمایشی-تئاتر عمارت

۱- خاتون، کارگردان: رضا مرشد از تهران

۲- چشم اطلسی، کارگردان: کوثر کاردان از تهران

۳- مجلس توبه‌نامه‌نویسی اسماعیل بزاز، کارگردان: کارن کیانی از تهران

۴- خشت و پود و تار و خام، کارگردان: مصطفی کولیوندی از ایلام

۵- مجلس شمرکشی، کارگردان: سینا صفری از تهران

۶- بازگشت به الموت، کارگردان: محمدحسین ابراهیمی از تهران

۷- نقل آخر، کارگردان: حسین ظاهری از تهران

٨- یوسف و زلیخا، کارگردان: محمود موذنی از کرمان

۹- نگار، کارگردان: مهدی روزبهانی از همدان

دومین جشنواره ملی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی با دبیری علیرضا تابش از ۸ تا ۱۰ آذر ١۴٠٢ در استان قزوین برگزار خواهد شد.