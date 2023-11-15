اشتغال برای۲۵۰۰نفر از جوانان ایلام با راه اندازی پارک پتروشیمیایی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا صبح امروز چهارشنبه در مراسم جانمایی پارک پتروشیمیایی در مهران با حضور علی عسکری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم خدادادی در حوزه نفت و گاز، اظهار داشت: وجود ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از مزیت‌های بسیار خوب استان ایلام است که باید از این پتانسیل تا حد ممکن استفاده کرد.

استاندار ایلام با تأکید بر اینکه راه اندازی این شهرک در اشتغال زایی جوانان منطقه نقش بسزایی دارد، تصریح کرد: این طرح برای تعداد ۲ هزار و پانصد نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در قالب ایجاد ۹۰ طرح «در فاز اول ۵۰ طرح ودر فاز دوم ۴۰ طرح» ایجاد می‌کند.

بهرام نیا با اشاره به عضویت عراق در کنوانسیون TIR ، این مکان را بهترین نقطه برای احداث پارک پتروشیمیایی و صادرات مستقیم به مدیترانه عنوان کرد و گفت: با انجام این پروژه این مکان به بهترین نقطه برای محصولات صادرات محور تبدیل خواهد شد.