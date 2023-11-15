عوامل موثر در قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قبل از هر چیز باید بدانیم صنعت پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است، که مواد شیمیایی و پلیمری را از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی که مواد خام نفتی را به موادی چون سوخت، حلال (نظیر استون)، رزین و… تبدیل می‌کنند، نمونه‌ای از صنایع شیمیایی به شمار می‌روند.

پر کاربردترین مواد شیمیایی در صنعت

همانطور که در بخش قبلی گفتیم مواد شیمیایی یکی از مهم‌ترین منابع در صنعت است که می‌توان به پر مصرف ترین محصولات شیمیایی از جمله اسید سورلفوریک، کلر، آمونیاک، اتیلن، پروپیلن و… در دنیا اشاره کرد. در این بخش به تعریف و کاربرد هرکدام جداگانه پرداختیم.

اسید سورلفوریک

اسید سولفوریک به عنوان یکی از پر مصرف ترین محصولات شیمیایی در جهان به شمار می‌آید که مایعی فرار و واکنش پذیرمی باشد، می‌تواند مواد آلی را بسوزاند و در صورت حل شدن در آب گرما آزاد کند. به همین منظور بیشتر استفاده‌ی آن در نظافت صنعتی، تولید کود کشاورزی، تولید فلزات از جمله فولاد، مس و روی می‌باشد. اما این نکته را نیز در نظر داشته باشید، که این ماده شیمیایی می‌تواند ناخالصی‌های پالایشگاه نفت را نیز حذف کند.

کلر

یکی از مهم‌ترین دلایلی که می‌تواند مصرف این ماده شیمیایی را ارزشمند کند، خاصیت ضدعفونی کنندگی آن است و اغلب این ماده شیمیایی را در استخرهای شنا، پاک کننده‌های خانگی، دفع حشرات و تصفیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین از دیگر مزایای آن ترکیب شدن این ماده با دیگر عناصر است. که از رایج‌ترین ترکیبات شیمیایی این ماده می‌توان کلرید سدیم که به عنوان نمک خوراکی شناخته می‌شود، از دیگر مزایای این ماده می‌توان به ترکیب شدن آن با آب نام برد که تشکیل کلرید هیدروژن و اسید هیدروکلریک می‌دهد.

آمونیاک

آمونیاک نوعی ترکیب شیمیایی بی رنگ و غیرآلی است که از نیتروژن و هیدروژن تشکیل شده است، که معمولاً به صورت گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشترین استفاده این ماده‌ی شیمیایی در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی به عنوان یک عنصر در کودها، محصولات پاک کننده، لوازم آرایشی و خنک کننده ها است.

اتیلن

اتیلن نوعی گاز بی‌رنگ است، و به صورت جدی سمی نیست. این گاز به‌صورت عمده در صنایع پلاستیک سازی کاربرد دارد. در حقیقت اتیلن یکی از ترکیبات پایه تولید مواد آلی یا پلیمری در صنعت است، و یکی از محصولات پایین دستی پتروشیمی نیز به حساب می‌آید.

پروپیلن

نوعی گاز آلی است، که با نام‌های پروپن و یا متیل اتیلن شناخته می‌شود. این ماده محصول فرعی طبیعی فرآیند تخمیر است. و آن را به یک ترکیب شیمیایی مهم برای پیشرفت بخش شیمی سبز تبدیل می‌کند. و در صنعت پتروشیمی به عنوان ماده‌ی اولیه برای انواع محصولات بسیار مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال سالانه بیش از ۸۵۰۰۰۰۰۰ تن در سطح جهان به عنوان سوخت برای تولید لاستیک و پلاستیک تولید می‌شود.

عوامل موثر در قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی

عوامل بسیار زیادی مثل انواع گریدهای محصولات شیمیایی بر اساس درصد خلوص، نرخ ارز، قیمت جهانی، بورس کالا، بر قیمت خرید و فروش مواد شیمیایی تاثیر گذار هستند. در ایران قیمت فروش مواد شیمیایی بر پایه قیمت‌های جهانی مشخص می‌گردد. به همین دلیل، جهت محاسبه قیمت نهایی این مواد، باید قیمت جهانی آن را در قیمت دلار ضرب کرد تا نرخ ریالی آن به دست بیاید.

با ورود بعضی از محصولات شیمیایی به بازار بورس در سال‌های اخیر، روند تقاضا و عرضه این محصولات به ثبات رسیده و قیمت آنها متعادل شده است.

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سخن آخر

هدف از خرید بسیاری از محصولات شیمیایی، تامین ماده اولیه در صنایع مختلف است. به همین دلیل اطمینان از کیفیت مواد، بسیار مهم است. مواد شیمیایی برندهای متنوع، ویژگی‌ها و قیمت‌های گوناگونی دارند. از این رو، آشنایی با فروشندگان و تامین کنندگان معتبر در بازار اهمیت زیادی دارد.

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