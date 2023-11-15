مرتضی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: لازم است آموزشهای مورد نیاز در فضای مجازی برای والدین دانشآموزان هم ارائه شود تا بتوانند در این فضا همراه فرزندان خود باشند.
وی با تاکید بر اینکه والدین باید به این موضوع واقف باشند که متولدین دهههای هشتاد و نود عقلشان بیشتر از سنشان کار میکند، بیان داشت: بنابر تأکیدات امام علی (ع) باید فرزندان متناسب با زمان خودشان تربیت شوند و لازم است شیوههای تربیتی نوین که در بحث فضای مجازی هم مهم است جایگزین تربیت سنتی شود.
رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری بیان داشت: والدین باید شرایطی را فراهم کنند که اگر مشکلی برای فرزندانشان در فضای مجازی ایجاد شد با فراغ بال به والدین خود اطلاع دهند.
عسگری یادآور شد: برخی از کاربران امنیت خود را در فضای مجازی تأمین نکردهاند و از همین رو گرفتار مکر کلاهبرداران میشوند به این ترتیب که سوءاستفادهکنندگان با این بهانه که باید اهراز هویت در فضای شاد یا روبیکا صورت گیرد کد تائید ورود به حساب کاربری را از دانشآموزان گرفته و ابزار جرم در اختیار مجرم قرار میگیرد.
وی ادامه داد: پیامهای آلوده حاوی لینک با استفاده از حساب کاربری که هک شده برای مخاطبین کاربر ارسال شده و افراد با توجه به اعتمادی که به وی دارند وارد لینک میشوند و با نصب اپلیکیشن پیشنهادی بر روی گوشیشان هم حساب بانکیشان خالی میشود و هم به بقیه مخاطبانشان بهصورت درختی پیام حاوی لینک ارسال میشود.
رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری بیان داشت: این روزها با استفاده از سامانه جعلی سهام عدالت با عنوان «سهام من» یا سامانه جعلی شکایت قوه قضائیه، پیامکهایی به افراد ارسال میشود و برخی به دلیل عدم توجه به هشدارهای پلیس، درگیر شده و حسابهای بانکیشان خالی میشود.
عسگری افزود: اگر برای دانشآموزان یا والدینشان مشکلی پیش آمد پلیس فتا بهصورت ۲۴ ساعته در خدمتشان است تا بتوانند با مراجعه سریع به این مرکز همکاران ما را در جریان بگذارند و اگر مشکل مالی ایجاد شده حسابهای مقصد توقیف شود و اجازه برداشت مالی داده نشود و اگر موضوع اجتماعی مانند ایجاد مزاحمت یا تهدید به انتشار اطلاعا شخصی یا موضوعات دیگر است بلافاصله با هماهنگی مقامات قضائی ورود کرد.
وی یادآور شد: دانشآموزانی که دچار کلاهبرداری میشوند باید فردی امین در خانواده داشته باشند که در همان لحظات اولیه به پلیس مراجعه کنند چراکه با کتمان موضوع در گامهای بعدی دامنه کلاهبرداری افزایش مییابد و ورود به موضوع دشوار میشود.
رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: افراد میتوانند از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا ۰۳۸۲۱۸۲۴۴۴۰ با همکاران ما در پلیس فتا تماس گرفته و مشکل خود را مطرح و مشاورههای اولیه را گرفته سپس بلافاصله با مراجعه به پلیس فتا موضوع را پیگیری کنند.
رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری:
برخی از کاربران امنیت خود را در فضای مجازی تامین نکردهاند
شهرکرد_رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری گفت: برخی از کاربران چهارمحال و بختیاری امنیت خود را در فضای مجازی تأمین نکردهاند و از همین رو گرفتار مکر کلاهبرداران میشوند.
مرتضی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: لازم است آموزشهای مورد نیاز در فضای مجازی برای والدین دانشآموزان هم ارائه شود تا بتوانند در این فضا همراه فرزندان خود باشند.
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