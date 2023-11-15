روکش آسفالت ۲۲کیلومتر از راه های شهرستان تویسرکان

حمید ملک نیا درگفتگو باخبرنگار مهر بیان کرد: بمنظور ارتقا ایمنی محورهای شهرستان تویسرکان از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۲ آبان ماه بیش از ۱۶۰ کیلومتر شانه سازی ،۶۰ کیلومتر خط کشی، ۴ کیلومتر ساخت راه بوستاندر-دارانی، ۶ مورد ترانشه برداری و ۱۰۰ کیلومتر پاکسازی حریم در راههای شهرستان تویسرکان انجام شده است.

وی افزود: یکی از اقدامات شاخص راهداری شهرستان تویسرکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین نیک اندیش برای ارتقا ایمنی راههای روستایی بود که امسال برای اولین بار در سطح محورهای تویسرکان بوده است.

رئیس راهداری تویسرکان خاطرنشان کرد: با کمک خیرین نیک اندیش شهرستان افزون بر ۲۰ هزار متر مکعب ترانشه برداری و شانه سازی در محورهای روستایی سید شهاب، قلی لاله، اشترمل و لامیان انجام شده است.

ملک نیا متذکرشد: از ابتدای سال جاری بمنظور کنترل سیلاب‌های احتمالی افزون بر ۶۰ دستگاه پل و آبرو تنقیه و لایروبی شده و این عملیات همچنان ادامه دارد.

وی درپایان از عملیات تعمیر رادیه و برید پل بزرگ شأن آباد با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال گفت ومتذکرشد: در طی ۷ ماهه گذشته افزون بر ۱۵۰ مورد اخطار و توقف کار و ۶۰ مورد رفع تجاوز به حریم با حکم دادستانی در راههای این شهرستان صادر و اجرا شده است.