ضرورت مبنا قرار دادن سند علمی آمایش البرز بر تمامی تصمیمات

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور نمایندگان مردم البرز در مجلس شورای اسلامی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: سند آمایش استان تهیه و تدوین شده و باید در تمامی تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: با تشکیل کارگروهی تخصصی به دنبال احصا و اعمال نظرات مغفول مانده و کارشناسی مدیران هستیم ولی اصول سند مشخص است و باید ملاک تمامی امور استان قرار گیرد.

عبداللهی گفت: ضرورت دارد فرمانداران و تمامی مدیران استان با تسلط بر حوزه خود نسبت به اعمال اهداف سند آمایش و تطبیق آن با برنامه‌های مربوطه اقدام کنند.

وی همچنین حفظ و توسعه اراضی کشاورزی و فضای سبز استان را یک ضرورت دانست و مدیران را ملزم به توجه به این امر مهم کرد.

در این نشست پیرو مصوبه کارگروه زیربنایی استان و اخذ آرا اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مقرر شد بیش از ۷۰ درصد اراضی کارخانه فخر ایران برای احداث اماکن عمومی، تفریحی، فرهنگی، موزه و… اختصاص یابد و این واحد تولیدی از بافت شهری خارج شده و به شهرک صنعتی انتقال یابد.