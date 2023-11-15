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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۵

دیدار سردار رادان با نخست وزیر و دبیر شورای امنیت ملی عراق

دیدار سردار رادان با نخست وزیر و دبیر شورای امنیت ملی عراق

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه سفر به عراق، در سه دیدار جداگانه با نخست وزیر، دبیر شورای امنیت ملی و رئیس بسیج مردمی عراق دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران که این روزها به دعوت وزیر کشور عراق به بغداد سفر کرده، در ادامه رایزنی‌های رسمی با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق دیدار کرد.

نخست وزیر عراق در این دیدار بر لزوم افزایش همکاری‌های امنیتی پلیس دو کشور و مقابله با تروریسم و تحت پیگرد قرار دادن اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر و تأمین امنیت مرزهای مشترک تاکید کرد.

سردار رادان همچنین با قاسم الاعرجی دبیر شورای امنیت ملی عراق دیدار کرد و بر گسترش و ارتقای سطح همکاری‌های امنیتی و انتظامی در حوزه‌های مختلف و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در حوزه‌های مرزی و آموزشی تاکید کرد.

فرمانده کل انتظامی همچنین در دیدار با فالح الفیاض فرمانده بسیج مردمی عراق از نقش نیروهای حشد الشعبی در تأمین امنیت عراق و همچنین امنیت زوار اربعین حسینی قدردانی و امنیت عراق را برای امنیت ایران و کل منطقه مهم توصیف کرد.

کد مطلب 5939651

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