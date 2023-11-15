۲۰۲ بخشنامه گمرکی را به ۹۱ بخشنامه کاهش دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: در ۸ ماه ابتدای امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته تعداد بخشنامه‌های گمرک و سازمان‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی ۵۵ درصد کاهش یافت.

وزیر اقتصاد گفت: هم‌چنین در حوزه استعلامات گمرکی متوسط زمانی به ۶ روز کاهش یافت. این مسیر را ادامه خواهیم داد و این اقدامات ادامه می‌یابد تا رکورد کاهش مقررات در حوزه تجارت خارجی کشور را شکست دهیم.

خاندوزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور اظهار داشت: از ظرفیت شرکای کشورهای همسایه برای انتقال ارز استفاده و برخی از مشکلات هم برای تبادل ارز رفع شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: با این اقدامات دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور انجام شده است.

خاندوزی تصریح کرد: یکی از دستور کارهای ۲ سال اخیر استفاده از ظرفیت اقتصادی ارتباط با کشورهای همسایه و هم‌سو و شرکای راهبردی است تا بتوانیم بخشی از اثرات تحریمی انتقال ارز و تسهیلات در شبکه بین‌المللی بانکی را حل کنیم.

وی افزود: در بسیاری از موارد ارزهایی که در کشورهای همسایه بلوکه شده بود، توانستیم به آن دسترسی یابیم و در برخی موارد این امر اجرایی شده است.

خاندوزی به همکاری با بانک توسعه اسلامی در جده اشاره کرد و گفت: این اقدام کمک می‌کند تا افراد سرمایه گذار و تجار دو کشور با یکدیگر همکاری کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: در عربستان نیز تعاملات برای تسریع در ارز حجاج بهبود یافته تا حجاج و سرمایه گذاران نسبت به مسائل ارزی اقدام کرده و مشکلی در این حوزه نداشته باشند.

وزیر اقتصاد درباره پرداخت تسهیلات خرد گفت: اگر چه عدد پرداختی امسال با سال ۱۴۰۱ به شکل معناداری بیشتر است اما با توجه به سیاست‌های کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها همچنان بسیاری از مردم در صف دریافت تسهیلات خرد باقی مانده اند که نیازمند اتخاذ تصمیمی در چهار ماه پایانی سال است که در شورای پول و اعتبار چاره اندیشی خواهد شد.

خاندوزی گفت: ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در سال گذشته و ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش اعتبار بانک‌های دولتی در سال جاری دو گام مهم دولت سیزدهم برای توانمند شدن بانک‌ها است.