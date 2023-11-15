کشاورزی بالنده ترین بخش در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی پیش از ظهر چهارشنبه در دومین گردهمایی نشست مدیران منطقه یک صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با بیان اینکه بالنده ترین بخش کشاورزی کشور، مازندران است، گفت: اقتصاد کشور باید مبتنی بر کشاورزی مترقی باشد.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی با همین زیرساختی که دارد توانسته ۱۱ درصد رشد اقتصادی داشته است و این بدان معناست که کشاورزی فضایی بالنده و پویا دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: از ۴ همت سرمایه صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی، ۱۱۰ میلیارد و رتبه ۱۰ کشور در اختیار مازندران است ولی به استانی که رتبه برتر کشاورزی کشور را دارد تسهیلات مناسبی تخصیص داده نشده است.

مؤمنی نگاه خود را در حوزه کاری این طور بیان کرد که در مجموع ارزیابی خوبی دارم و صندوق‌های توسعه حمایت از بخش کشاورزی باید در کنار خود از یک مشاور اقتصادی استفاده کنند تا سرمایه گذاری‌های صندوق را پایش و برای افزایش سرمایه‌های آن تلاش کند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه ذات این صندوق، حمایت دولت از بخش کشاورزی است، گفت: در کشورهایی که کشاورزی را به عنوان رکن اصلی پذیرفته‌اند باید ببینیم چه حمایت‌هایی شدند و حمایت نباید به معنای تصدی گری باشد بلکه باید تصدی گری های دولت در دل صندوق کمرنگ باشد و به جای آن باید نگاه کارشناسی وجود داشته باشد.

این مسؤول با بیان اینکه تشکل‌های بخش کشاورزی مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی هستند، اضافه کرد: ورود تشکل‌هایی که دارای اهلیت هستند در بدنه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سختی همراه است و باید مانع زدایی در این زمینه انجام شود.

وی ارائه شفاف‌تر عملکردها و حضور گسترده‌تر رسانه‌ای صندوق را مهم و اثرگذار دانست و افزود: این موضوع سبب جذب بهتر سرمایه گذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: هرجا توانستیم مسیر صادرات را باز کنیم چهره تولید تا عرضه محصول تغییر کرد و نگاه صندوق باید صادرات محور باشد.