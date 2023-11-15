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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۶

سرپرست شبکه دامپزشکی بیرجند:

کشتارگاه مخفی دام در بیرجند لو رفت

کشتارگاه مخفی دام در بیرجند لو رفت

بیرجند_ سرپرست شبکه دامپزشکی بیرجند از شناسایی کشتارگاه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: پرونده تخلف این افراد به مراجع قضایی معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حمزه‌ئی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: یکی از فعالیت های مهم دامپزشکی بحث نظارت بر تولید فرآورده های دامی، حمل فرآورده ها و همچنین کشتار مجاز و بهداشتی دام ها است.

وی تصریح کرد: در پی گزارش مردمی مبنی بر وجود مخفی و غیرقانونی کشتار دام و نگهداری غیر مجاز گوشت در یکی از منازل مسکونی شهرستان بیرجند این موضوع پیگیری و در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند افزود: با شناسایی محل مذکور سریعاً براسای مدارک و مستندات موجود برای فرد متخلف پرونده تشکیل و به مراجع قانونی ارسال شد.

حمزه‌ئی کشتار غیر مجاز دام را یکی از راه های اصلی برای انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام عنوان کرد و گفت: دام های کشتار شده باید مورد تایید دامپزشکی باشد و این نوع کشتار مورد تایید نیست.

وی با اشاره به اینکه کشتار غیرمجاز دام از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است، اضافه کرد: این اقدام علاوه بر انتقال بیماری می تواند مشکلات زیست محیطی نیز در پی داشته باشد.

کد مطلب 5939752

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