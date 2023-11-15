۶ پژوهشگر دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برترجهان

علی براتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اخیراً لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان را که از پایگاه ESI استخراج شده‌اند، اعلام کرده است.

وی افزود: پروفسور مجتبی شمسی پور عضو هیأت علمی گروه شیمی تجزیه با هشت هزار و ۹۴۷ استناد در حوزه شیمی، دکتر حسین بنکداری عضو سابق هیأت علمی گروه مهندسی عمران با چهار هزار و ۸۰۱ استناد در حوزه مهندسی، دکتر مسعود رحیمی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی با سه هزار و ۶۱۳ استناد در حوزه مهندسی، دکتر اشکان نبوی پله سرایی عضو سابق هیأت علمی پژوهشی دانشگاه با ۲ هزار و ۳۳۵ استناد درحوزه مهندسی، دکتر یاسر شهبازی عضو هیأت علمی گروه دامپزشکی با یک هزار و ۵۵۱ استناد در حوزه علوم کشاورزی، و دکتر شاپور حیدرخانی با ۸۴۳ استناد در حوزه ریاضیات، موفق شده‌اند در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گیرند.

مدیر پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: دانشگاه رازی کرمانشاه در بین دانشگاه‌های کشورهای گروه D۸ نیز رتبه ۱۳۴ را کسب کرده است.

براتی بیان کرد: کشورهای گروه D۸ شامل هشت کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، مالزی، بنگلادش، اندونزی، مصر و نیجریه هستند.