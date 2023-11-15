اسامی محرومان جام حذفی فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، اسامی محرومان جام حذفی (یادواره آزادسازی خرمشهر) فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر است.

این بازیکنان و مربیان در آخرین مسابقه تیم خود در جام حذفی فصل گذشته با دریافت کارت قرمز اخراج شده‌اند و به همین دلیل در این فصل مطابق مقررات، عضو هر تیمی باشند از حضور در نخستین مسابقه جام حذفی محروم هستند.

بهزاد غلامپور (مربی) زبیر نیک نفس از استقلال تهران

عادل باباپور (مربی) تیم هوادار

شرزد تمیروف، عرفان گلشنی از پیکان

میلاد سوری پارس جنوبی جم

نادر غبیشاوی (مربی)، مجتبی نجاریان، عارف آقاسی و وحید حیدریه فولاد خوزستان

علیرضا زارع داماش پارسه تهران

مرتضی اسدی (مربی)، مجید محمدی از تیم پانیک تالش

موسی چوپانی، امیر بابایی (مربی) از تیم پشتیبانی نزاجا خراسان رضوی

امیرمحمد علیپور از پولاد اکسین ایذه

هیمن عزیزی از هیأت فوتبال بانه

مهدی آتش برگ، ماهان جماعتی از ستارگان سیوان ایلام

میر کریم موسوی (مربی) محمد حسن نژاد، حسن عباس زاده، مهرشاد سرکاری و آرمین ولیلو قزلباش از گسترش خوی

مسابقات مرحله اول جام حذفی در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان ماه برگزار می‌شود.