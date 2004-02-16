200 ميليون دلار براي بازسازي بم اختصاص يافت

به گزارش خبرگزاري مهر ، نماينده ايران در بانك توسعه اسلامي و عضو هيات رييسه بانك با اعلام اين خبر گفت: مبلغ يك ميليون دلار از اين مبلغ به صورت بلاعوض خواهد بود كه با كمك 200 هزار دلار قبلي ، مجموع كمك هاي بلاعوض بانك توسعه اسلامي براي زلزله زدگان بم به يك ميليون و 200 هزار دلار رسيد.

مهدي كرباسيان افزود: مبلغ 20 ميليون دلار از كمك اختصاص يافته شده در قالب وام 10 ساله با نرخ بهره 5/2 درصد خواهد بود كه با درخواست دولت ايران جهت بازسازي مراكز درماني ، آموزشي و مراكز عام المنفعه اختصاص خواهد يافت.

وي تاكيد كرد: مبلغ 80 ميليون دلار ديگر از اين مبلغ هم در قالب وام با بهره شش درصد و مدت بازپرداخت 14 ساله جهت بازسازي بم تخصيص يافته كه با درخواست دولت ايران پرداخت مي شود.

كرباسيان افزود: همچنين 100 ميليون دلار باقيمانده براي تامين مواد اوليه و تامين امكانات لازم براي واحدهاي صنعتي و كشاورزي منطقه تخصيص خواهد يافت كه با نرخ بهره (ليبور به علاوه هفت درصد) و مدت بازپرداخت سه ساله در اختيار ايران قرار خواهد گرفت.

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