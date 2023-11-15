«مادران میدان جمهوری» به بازار نشر آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مادران میدان جمهوری» نوشته مریم برزویی به تازگی توسط انتشارات راه یار منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب روایتی مادرانه از دعوت به انتخابات است.
«مادران میدان جمهوری»، تلاش جمعی از زنان و مادران سبزواری برای نمایش الگوی سوم زن در انقلاب اسلامی است. این کتاب در برگیرنده فعالیتهای انتخاباتی گروه «مادرانه سبزوار» است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با حضور در کوچهها، بوستانها، مساجد و سایر مکانهای عمومی مردم را برای حضور در پای صندوقهای رأی دعوت میکردند. این دعوت در قالبهای مختلفی از جمله گفتگوهای چهره به چهره، تلفنی، فعالیتهای مجازی، تولید بروشور وغیره صورت میگرفت.
در بخشی از این کتاب تازه منتشرشده میخوانیم:
«…بعد از یکی دو بار سلام کردن، بالاخره به چشمشان آمدیم و جوابمان را دادند. اجازه گرفتیم و نشستیم. دوستم خسته از مقدمه چینیهای صبح تا حالا توی جلسههای مختلف، یک راست رفت سر اصل مطلب! با همان صدای گرفتهاش گفت: «نظرتون راجع به انتخابات چیه؟»
خانمی که چند قدم دورتر ازش نشسته بود با عصبانیت گفت: «هرکس رأی بده احمقه!» خانم دیگری که کنارش مشغول تخمه شکستن بود گفت: «برنج کیسهای ۳۰۰ تومنه. برای چی رأی بدیم؟»
در میانه این موجهای منفی یکیشان گفت: «چرا رأی ندیم حقمونه.» زن جوان کناریاش دنباله حرفش را گرفت و گفت: «ما مستأجریم بچه کوچیک داریم، کلی پول پوشکشه. ولی صاحب خونهم آدم خوبیه اجاره رو زیاد نکرده. همه که بد نیستن.»
انگار به دوجبهه تقسیم شده بودند. یکی این طرفیها میگفتند و یکی آن طرفیها. ما هم نشسته بودیم و گوش میکردیم. دیگر بحث داشت بالا میگرفت…»
این کتاب با ۲۰۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۸۵ هزار تومان عرضه شده است.
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